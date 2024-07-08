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Происшествия 8 июля 2024 20:18

Land Cruiser влетел в забор и опрокинулся у остановки «Гарифьянова» в Казани

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Возле остановки «Гарифьянова» на улице Рихарда Зорге в Казани произошло серьезное ДТП с внедорожником. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

По предварительным данным, Land Cruiser пытался избежать столкновения с легковушкой и влетел в железный забор. В результате внедорожник опрокинулся на бок. О пострадавших не сообщается. Устанавливаются подробности.

UPD. В Госавтоинспекции Казани сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Фото: © Очевидцы

#дтп в казани
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