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Land Cruiser влетел в забор и опрокинулся у остановки «Гарифьянова» в Казани
Возле остановки «Гарифьянова» на улице Рихарда Зорге в Казани произошло серьезное ДТП с внедорожником. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.
По предварительным данным, Land Cruiser пытался избежать столкновения с легковушкой и влетел в железный забор. В результате внедорожник опрокинулся на бок. О пострадавших не сообщается. Устанавливаются подробности.
UPD. В Госавтоинспекции Казани сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.
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