Lancet: Ревакцинация от коронавируса может оказаться бесполезна

Массовая ревакцинация от коронавируса Covid-19 может не принести пользы и даже привести к нежелательным побочным эффектам. Такое предположение высказали исследователи из разных стран, статья которых опубликована в журнале The Lancet.

По мнению авторов работы, слишком ранняя или слишком частая ревакцинация от коронавируса может вызвать у пациента миокардит или синдром Гийена-Барре. К первому заболеванию в очень редких случаях может приводить введение мРНК-вакцин, в частности, препаратов компаний Pfizer и Moderna. Ко второму заболеванию в еще меньшем числе случаев способно приводить применение векторных вакцин, включая «Спутник V» и препарат от AstraZeneca.

«Хотя преимущества первичной вакцинации против Covid-19 явно перевешивают [связанные с прививками] риски, могут возникнуть и иные риски, если бустеры будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно с вакцинами, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты <…>», — заявляют ученые.

При этом в связи с этим авторы статьи в The Lancet упоминают не только возможные риски для здоровья ревакцинированных пациентов, но и вероятность того, что общее доверие к вакцинам уменьшится.

Среди авторов статьи есть и представители Всемирной организации здравоохранения: главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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