Lancet: Прием антидепрессанта на 32% снизил вероятность госпитализации при Covid-19

Антидепрессант флувомаксин оказался эффективен для снижения риска госпитализации при коронавирусе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном медицинским журналом Lancet.

Участниками исследования стали почти 1,5 тыс. непривитых пациентов из Бразилии, у которых был выявлен Covid-19. Все они принадлежали к группе риска по возрасту либо сопутствующим заболеваниям.

«Применение флувомаксина (100 миллиграмм два раза в день в течение десяти дней) среди пациентов из группы повышенного риска, которым на ранних сроках диагностировали Covid-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи <...> или перевод в высокоспециализированную больницу», — цитирует издание РИА Новости.

При этом участников исследования разделили на две группы: 741 получал настоящий антидепрессант, а 756 на протяжении 10 дней принимали плацебо.

Как показали результаты работы, принимавшим флувомаксин на 32% реже требовалась госпитализация, чем тем, кто входил во вторую группу.

Авторы работы подчеркивают, что это первое крупное рандомизированное контролируемое исследование по изучению эффективности флувоксамина при лечении вируса.

Как отметили в Wall Street Journal, ссылаясь на одного из авторов работы — профессора канадского Макмастерского университета Эдварда Миллса, — из-за доступности и низкой стоимости флувомаксин может стать альтернативой, к примеру, моноклональным антителам.

Специалист рассказал, что в настоящее время исследователи не уверены в эффективности противовоспалительных свойств препарата против вируса. Однако результаты работы уже представлены Всемирной организации здравоохранения и Национальному институту здоровья США (NIH).