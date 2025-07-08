«Ламинат, частое мытье и антибиотики»: какие привычные нам вещи вызывают аллергию

Число аллергиков в мире неумолимо растет. О том, почему так происходит и как контролировать аллергические заболевания, во Всемирный день борьбы с аллергией «Татар-информу» рассказала врач – аллерголог-иммунолог, руководитель Городского Центра аллергологии и иммунологии Городской клинической больницы №7 имени М.Н. Садыкова Казани Виктория Делян.





Виктория Делян: «Часто заболевание появляется у детей в возрасте до года, но утверждение, что "аллергия – детская проблема" – неверно»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Аллергические гены наследуются, но могут никогда не проявиться»

Аллергия – это нехарактерная извращенная реакция организма на воздействие некоторых веществ. Эти вещества называются аллергенами.

Аллергенами могут быть:

пыльца растений;

шерсть и слюна домашних животных;

лекарства – как правило, антибиотики и анестетики;

солнечный свет;

холод;

грибки – встречаются в комнатных растениях, ваннах и даже в чайных пакетиках;

запах – симптомы удушья и отеки могут появиться из-за запаха рыбы, так как ее аллергены переносятся по воздуху.

«Кроме аллергенов существуют сопутствующие факторы – они повышают риск развития аллергии. К ним относятся алкоголь и фастфуд. Вкупе они могут вызвать аллергическую реакцию», – рассказала врач – аллерголог-иммунолог, руководитель Городского Центра аллергологии и иммунологии Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова Казани Виктория Делян.

При аллергии, как правило, люди сталкиваются с насморком, чиханием, зудом в носу, кашлем, свистом и хрипом Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Симптомы аллергии очень разнообразны, но классической является триада: бронхиальная астма, дерматит и ринит. Проявиться может как один из этих симптомов, так и все три сразу.

«Как правило, люди сталкиваются с насморком, чиханием, зудом в носу, кашлем, свистом и хрипом. Однако аллергический и простудный насморк – это разные вещи. При аллергии ринит не сопровождается высокой температурой тела и нарушением общего состояния человека. К тому же он появляется в конкретное время года, например, в сезон цветения», – отметила врач.

Аллергические гены наследуются, но могут никогда не проявиться. Зависит это от образа жизни, особенностей развития и питания.

«Часто заболевание появляется у детей в возрасте до года, но утверждение "аллергия – детская проблема" неверно. Это проблема и молодых, и взрослых людей», – подчеркнула аллерголог.

Аллергия может начаться там, где вы спите

«Аллергию может вызвать привычная нам домашняя пыль. Главным аллергеном в ней является микроскопический клещ – дерматофагойдес. Можно сказать, что это такой же обычный жилец квартир, как и люди. Проблема в том, что количество клещей за последние полвека выросло многократно», – рассказала Виктория Делян.

Популярный евроремонт стал основной причиной возросшего количества клещей домашней пыли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему же клещей стало больше? Причин несколько:

1) Популярный евроремонт, а именно навесные потолки, пластиковые окна и ламинат;

«Через ламинат спокойно просачивается то, чем питаются клещи, – эпидермис, он же внешний слой кожи, и волосы. Под самим настилом – прекрасные условия для размножения членистоногих. Там тепло, влажно и нет сквозного вентилирования», – сказала медик.

Воздух в квартиры не пропускают пластиковые окна, а многие люди вовсе не любят их открывать. Медиками давно доказано: сквозное проветривание – самый эффективный способ уменьшить концентрацию клещей домашней пыли.

2) Постельное белье;

«Там, где вы спите, клещи чувствуют себя прекрасно. В кровати тепло, влажно и, опять же, на ней остаются эпидермис и волосы. Именно поэтому постельные принадлежности нужно менять регулярно. Аллергикам мы рекомендуем стирать белье со специальными добавками, а также использовать чехлы против пылевых клещей», – рассказала медик.

3) Мягкие игрушки;

По словам врача-аллерголога, игрушки тоже нужно стирать и даже периодически держать в морозильной камере.

Мягкие игрушки нужно стирать и даже периодически держать в морозильной камере Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Аллергию нельзя вылечить, но можно облегчить симптомы»

«В последнее время мы видим рост аллергических заболеваний. По данным международных экспертов, чуть ли не каждый третий человек на Земле страдает аллергией», – сказала Виктория Делян.

Загрязненные воздух и вода, антисептики, моющие средства – из-за этого аллергия у людей растет и множится. Влияет даже частый прием душа. Так ухудшается кожный барьер от аллергических болезней.

«Неправильное питание тоже вносит свой негативный вклад. Из-за него страдает желудочно-кишечный тракт, а ведь это важный иммунный орган. Чтобы поддерживать его работу, нужно есть овощи, фрукты, кисломолочные продукты, а также не злоупотреблять аллергенными соусами, консервами и колбасами, то есть теми продуктами, которые богаты пищевыми добавками и различными консервантами», – подчеркнула иммунолог.

Отдельно врач остановилась на проблеме антибиотиков. Некоторые люди пьют их по поводу и без. Осложняется ситуация тем, что недобросовестные родители приучают к постоянному приему антибиотиков своих маленьких детей.

«Не давайте ребенку антибиотик при насморке! Иммунная система растущего организма не научится отвечать на инфекции. Когда среда вокруг ребенка становится слишком стерильной, его иммунитету, грубо говоря, нечем заняться. Вот он и начинает реагировать на пыль. Так появляется новоиспеченный аллергик», – рассказала Виктория Делян.

К сожалению, сегодня вылечиться от аллергии нельзя. Врачи помогают лишь облегчить симптомы – и при помощи лекарств, и немедикаментозными методами.

«Если у вас аллергия на животных, вы не должны их заводить. Невозможно добиться контроля болезни, будучи в постоянном контакте с тем, что ее усугубляет» Фото: © «Татар-информ»

«Немедикаментозные методы – это и физкультура, и самоограничения. К примеру, если у вас аллергия на животных, вы не должны их заводить. Невозможно добиться контроля болезни, будучи в постоянном контакте с тем, что ее усугубляет», – отметила врач.

В центре, которым руководит Виктория Делян, оказывают помощь пациентам с аллергическими заболеваниями. Он состоит из двух отделений.

Первое – консультативно-диагностическое отделение. Помощь пациентам там оказывается амбулаторно. Записаться на прием можно по телефону 598-40-34 или через портал Госуслуг России и Госуслуг РТ.

Второе отделение – отделение аллергологии и иммунологии. Это круглосуточный стационар, куда люди чаще всего прибывают в карете скорой помощи.

«В центр прибывают не только казанцы, но и жители районов Республики Татарстан. Заверяю вас, здесь есть все возможности для обследования и лечения пациентов», – сказала Виктория Делян.