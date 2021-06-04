Лаконичная и сдержанная: в Болгаре продолжается благоустройство центральной площади

На центральной площади Болгара с наступлением благоприятных погодных условий возобновились работы в рамках третьей очереди благоустройства общественного пространства. Реконструкция стала возможной благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Отделе строительства и ЖКХ Спасского района РТ.

«На реализацию третьей очереди было выделено 14 млн рублей», — сообщила начальник отдела Елена Панфилова.

Центральная площадь города Болгар — это культурный и общественно-политический центр. Находится в центральной части города, к ней прилегают улицы Хирурга Шеронова, Пионерская, Советская.

До благоустройства территория площади была в неудовлетворительном состоянии, трава прорастала через швы в покрытии из плит, имелся недостаток в освещении. Функционально территория была не связана и не имела общей структуры.

При обустройстве архитекторы указали, что в первую очередь необходимо решить существующие проблемы: устаревшую систему освещения; ограниченное количество скамеек, урн; отсутствие точек притяжения; непригодное к использованию покрытие площади из бетонных плит и асфальта.

В первой очереди было выполнено устройство покрытий из брусчатки, установлены малые архитектурные формы в виде скамеек, урн, навеса и навеса с качелями, зоны шахмат, стенды, освещения и арт-объекта Болгар.

Во второй очереди выполнено покрытие из брусчатки между зонами, освоенными в первую очередь реализации, и продолжено в сторону районного Дома культуры, установлен амфитеатр и опоры освещения, частично выполнено озеленение.

Третья очередь реализации включит дальнейшую раскладку брусчатки в виде реки Волги до ул. Шеронова, будут установлены малые архитектурные формы и опоры освещения, окончательно выполнено озеленение территории.

По задумке архитекторов, типология малых архитектурных форм основана на главной идее лаконичности и сдержанности, что очень характерно для современной исламской архитектуры и отражает основную идею проектирования площади как центрального городского объекта благоустройства с функциями массового посещения жителями и гостями города. Историческая и культурная идентичность с древней Булгарией нашла свое отражение в деталях отделки арок, арт-объектов, МАФов.

По информации газеты «Новая жизнь», именно на центральной площади Болгара традиционно проходят самые значимые и торжественные мероприятия в жизни города и района. Многие просто любят прогуливаться по площади.

«Отдых в этом уголке города в ближайшее время станет еще более приятным и комфортным», — отметила собеседница агентства.

В будущем году жители Болгара ожидают IV очередь благоустройства центральной площади. В 2022 году будет реконструирован фонтан и еще небольшой участок улицы. «Недавно на госуслугах прошло голосование за благоустройство общественных пространств. Более 1 тыс. жителей проголосовали за IV очередь центральной площади», — уточнила Елена Панфилова.