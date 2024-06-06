Лакмусовая бумажка для электората: в Татарстане утвердили дату выборов в Госсовет

Утверждение даты выборов депутатов Государственного Совета седьмого созыва — одна из ключевых тем сегодняшнего заседания парламента РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Единый день голосования по России – 8 сентября

Татарстан с успехом провел мартовские выборы Президента России, обеспечив явку в 84,61%, а впереди еще одна избирательная кампания. В сентябре жителям республики предстоит определить состав депутатов Государственного Совета республики.

Утверждение даты этих самых выборов стало главной темой в повестке сегодняшнего заседания Госсовета республики. С докладом по теме выступил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Альберт Хабибуллин напомнил, что в сентябре истекает срок полномочий депутатов Госсовета РТ шестого созыва, а это значит, что жителей республики ждут выборы татарстанского парламента Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, что в сентябре истекает срок полномочий депутатов Госсовета РТ 6-го созыва, а это значит, что жителей республики ждут выборы татарстанского парламента. Дата уже определена — второе воскресенье сентября, то есть 8 сентября 2024 года.

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Следом за Хабибуллиным слово взял депутат Госсовета РТ, первый секретарь Татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов. Он подчеркнул, что это назначение выборов не чисто механическое голосование, и выступил за создание подходящих условий для сентябрьских выборов и агитации.

Он напомнил, что Татарстан в этом году уже провел большую работу по подготовке выборов Президента России в марте.

Хафиз Миргалимов: «Наши избиратели шли на выборы за политической, экономической и военной стабильностью. За мир! Осенние выборы, я думаю, покажут, куда свернул электорат» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши избиратели шли на выборы за политической, экономической и военной стабильностью. За мир! Осенние выборы, я думаю, покажут, куда свернул электорат», — считает Миргалимов.

Важно, на какие призывы и на какую агитацию обратят внимание избиратели Татарстана. При этом депутат Госсовета выразил надежду, что избиратели запомнят, что депутаты 6-го созыва достойно поработали, решая проблемы избирателей.

«Проблемы социально-экономические и иные не снимаются с повестки дня, они требуют своего решения. Думаю, что седьмой созыв возьмется за те нерешенные вопросы, которые остались — а они останутся, все решить невозможно. Может быть, детализация тех решений, которые мы принимали, потребует озвучивания новому корпусу», — заявил Миргалимов.

«Думаю, рано ты попрощался»

Депутат выразил надежду, что обновленный депутатский корпус и фракции поработают таким образом, чтобы не было стыдно смотреть в глаза избирателям.

«Где бы мы ни трудились, мы будем помнить, что Госсовет всегда стоял, стоит и будет стоять на защите интересов тех национальностей многонациональной и многоконфессиональной республики. Преемственность должна быть», — заявил Миргалимов.

Фарид Мухаметшин: «Я считаю, что выборы, которые пройдут 8 сентября, пройдут честно, чисто» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как бы мимоходом он сказал, что совсем не факт, что он займет одно из кресел депутатского корпуса Госсовета республики. На это ему ответил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Думаю, рано ты попрощался, Хафиз Гаязович, еще июньское заседание будет, я итоги подведу 6-го созыва», — обратился Мухаметшин.

«Я считаю, что выборы, которые пройдут 8 сентября, пройдут честно, чисто, чтобы избиратели могли сказать: “Это мой депутат, это мой партиец, мой одномандатник, который будет работать во благо многонациональной и многоконфессиональной Республики Татарстан”», — бодро завершил свою речь Миргалимов.

Госсовет Татарстана утвердил 8 сентября датой выборов, но не единогласно

Следом выступил Фарид Мухаметшин, но был краток. Все дело в том, что в изначальной повестке заседания Госсовета Татарстана было 29 вопросов, а к ним добавилось еще с десяток в начале самого заседания. Глава Госсовета РТ отметил, что вопрос о назначении выборов является конституционной нормой и что 8 сентября — единый день голосования по всей России.

«Будем поддерживать предложенный проект постановления, назначить выборы депутатов Госсовета 7-го созыва на 8 сентября. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — отметил Мухаметшин.

Глава Госсовета РТ отметил, что вопрос о назначении выборов является конституционной нормой и что 8 сентября — единый день голосования по всей России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За назначение выборов проголосовали 83 депутата. Один воздержался. Избирательная кампания начнется со дня официального опубликования постановления Госсовета.

Для справки: в Госсовете Татарстана работают 100 депутатов. Половина их них избираются по партийным спискам, половина — в одномандатных округах. Депутатов действующего, 6-го созыва выбрали на выборах 2019 года. Тогда победила «Единая Россия», получив 72% голосов избирателей. Единороссы и самовыдвиженцы, близкие к властям, заняли около 90% мест в Госсовете. Шесть депутатов провела КПРФ. От «Справедливой России», ЛДПР и «Партии роста» прошли по одному одномандатнику.