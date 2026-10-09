Лакерник: Трусова — претендент на звание лучшей фигуристки России

Фото: соцсети фигуристки

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник назвал Александру Трусову (Игнатову) одной из главных претенденток на звание лучшей российской фигуристки.

По его словам, окончательный ответ даст чемпионат России в декабре.

«Вот будет чемпионат России в декабре — он и определит лучшую российскую фигуристку. Трусова — одна из явных претенденток на это звание. Но опять начинать сейчас строить выводы, что она лучшая, — это не принесёт никакой пользы ни русскому фигурному катанию, ни Саше в частности», — сказал Лакерник «Совспорту».

Напомним, Трусова выиграла короткую программу на Мемориале Дениса Тена в Алматы, набрав 77,39 балла. 22-летней россиянке не хватило 0,3 балла до личного рекорда.

На турнире в Алматы состоится прокат произвольной программы Александры. Трусова выйдет на лед в 20:32 по московскому времени.