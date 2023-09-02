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Общество 2 сентября 2023 00:02

Лаишевских педагогов наградили медалями к 100-летию генерала Гареева

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Лаишевских педагогов наградили медалями к 100-летию генерала Гареева

Учителя Габишевской школы им. Махмута Гареева отмечены памятными медалями к 100-летию со дня рождения генерала армии. Об этом сообщает Полномочное представительство Татарстана в Москве.

Награды были вручены на торжественной линейке ко Дню знаний.
Образовательное учреждение, расположенное в Лаишевском районе Татарстана, получило имя знаменитого генерала в октябре 2015 года. А год спустя на церемонию открытия памятной доски сюда приезжал сам Махмут Гареев.

Фото: Полномочное представительство Татарстана в Москве

#награждение #махмут гареев
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