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Лаишевских педагогов наградили медалями к 100-летию генерала Гареева
Учителя Габишевской школы им. Махмута Гареева отмечены памятными медалями к 100-летию со дня рождения генерала армии. Об этом сообщает Полномочное представительство Татарстана в Москве.
Награды были вручены на торжественной линейке ко Дню знаний.
Образовательное учреждение, расположенное в Лаишевском районе Татарстана, получило имя знаменитого генерала в октябре 2015 года. А год спустя на церемонию открытия памятной доски сюда приезжал сам Махмут Гареев.
Фото: Полномочное представительство Татарстана в Москве
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