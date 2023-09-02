Лаишевских педагогов наградили медалями к 100-летию генерала Гареева

Учителя Габишевской школы им. Махмута Гареева отмечены памятными медалями к 100-летию со дня рождения генерала армии. Об этом сообщает Полномочное представительство Татарстана в Москве.

Награды были вручены на торжественной линейке ко Дню знаний.

Образовательное учреждение, расположенное в Лаишевском районе Татарстана, получило имя знаменитого генерала в октябре 2015 года. А год спустя на церемонию открытия памятной доски сюда приезжал сам Махмут Гареев.

Фото: Полномочное представительство Татарстана в Москве