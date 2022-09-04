Лаишевский техникум пополнился беспилотниками и двумя мастерскими

В Лаишевском технико-экономическом техникуме в новом учебном году открылись две мастерские «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов» и «Обслуживание авиационной техники» по направлению «Обслуживание транспорта и логистика». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

Средства на открытие и оснащение мастерских были выделены из федерального бюджета благодаря победе студентов техникума в проекте «Молодые профессионалы» нацинального проекта «Образование».

Для мастерской «Обслуживание авиационной техники» был закуплен учебный комплекс «Обслуживание электронных систем воздушного судна» на сумму 2,5 млн рублей. Мастерская «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов» пополнилась двумя беспилотниками вертолетного типа по схеме «Квадрокоптер» (Геоскан 401) и самолетного типа по схеме «Летающее крыло» (Геоскан 201) на общую сумму 4,8 млн рублей, а также современными ноутбуками с фотометрическим программным обеспечением за 400 тыс. рублей.

Для открытия мастерских в техникуме был проведен ремонт и модернизация систем отопления и освещения. Завершающим этапом стало оформление мастерских и рекреаций. Преподаватели техникума, которым предстоит работать на новом оборудовании, прошли специальное обучение и готовы к работе.

Планируется, что новые мастерские станут центром развития соответствующих компетенций в Татарстане.

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» является составной частью национального проекта «Образование» и реализуется благодаря «майским» указам Президента России Владимира Путина.

Одной из задач проекта является создание центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по актуальным компетенциям.