Лаишевский техникум первым в Татарстане начнет готовить операторов БПЛА

С 1 сентября 2021 года Лаишевский техникум планирует открыть востребованное направление по внешнему пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Новая специальность будет называться «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор техникума Эльвир Якупов.

Как пояснил руководитель образовательного учреждения, сегодня спектр применения беспилотных летательных аппаратов очень широк. Дроны решают самые разные задачи, от гражданских до военных, и с каждым днем становятся все популярнее, а вот специалистов по их обслуживанию и операторов пока не так много.

Якупов спрогнозировал, что в недалеком будущем такие специалисты будут очень востребованы, а учебные заведения не смогут в полной мере обеспечить этот рынок кадрами. «И новый закон о запрете управления квадрокоптерами может стать препятствием работе с такими аппаратами. Учитывая востребованность и предугадывая широкий круг применения БПЛА, мы решили готовить таких специалистов», — добавил собеседник агентства.

В группе планируется обучать от 20 до 25 студентов. На первом курсе студенты будут изучать общеобразовательные дисциплины, а со второго курса — специальные. Прием в учебное заведение на новую специальность будет осуществляться на основе конкурса аттестатов.

Группу будет курировать классный руководитель под контролем председателя предметно-цикловой комиссии аэронавигации и эксплуатации авиационной техники. После окончания курса студентам будет присваиваться квалификация «Оператор беспилотных летательных аппаратов».

Выпускники Лаишевского техникума смогут найти себе применение в авиационно-спасательных технологиях, беспилотной авиации МЧС и МВД, центрах сбора данных аэрокосмического мониторинга, инженерно-технических службах обеспечения и многих других областях.

Лаишевский техникум уже приобрел беспилотник стоимостью 1 млн рублей. Кроме того, казанский завод «Эникс», занимающийся разработкой, производством, эксплуатацией и ремонтом комплексов воздушных мишеней и беспилотных летательных аппаратов, предоставил на бесплатной основе еще один беспилотник «Элерон» стоимостью 12 млн рублей и пусковую установку за 1 млн рублей.