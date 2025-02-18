Лаишевский район вырос на 30 тыс. человек: к чему привел строительный бум под Казанью

Лаишевский район Татарстана бурно растет в сферах промышленности, строительства и демографии. Однако это все плохо сказывается на социальной и дорожной инфраструктуре, которая банально не успевает за такими темпами роста. С какими проблемами сталкивается район и как их решить, рассказали на отчетной сессии.





Спортивный комплекс и многофункциональный культурный центр открыли сегодня в селе Габишево Лаишевского района Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые культурный центр и спорткомплекс

Спортивный комплекс и многофункциональный культурный центр открыли сегодня в селе Габишево Лаишевского района Татарстана. Торжественная церемония, в которой принял участие заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, прошла перед отчетной сессией района.

«Начать хочется со слов критики: такая теплая зима в этом году, а глава выбрал день, когда минус 17 градусов на улице», – пошутил Камалтынов, приветствуя жителей села на открытии объектов.

Торжественная церемония открытия прошла перед отчетной сессией района Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что, несмотря ни на какие экономические и политические трудности, в Татарстане реализуются программы, повышающие качество жизни.

«И взрослые, и дети теперь будут заниматься спортом и культурой в таких прекрасных условиях», – подчеркнул Камалтынов.

«И взрослые, и дети теперь будут заниматься спортом и культурой в таких прекрасных условиях» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В свою очередь глава района Ильдус Зарипов рассказал, что новые здания построены по самым современным технологиям и оборудованы по последнему слову техники. Суммарные инвестиции в проекты составили почти 400 млн рублей: 113,5 млн на спортивный комплекс и 241 млн – на культурный центр.

«Их подвиги учат стойкости, а любовь к Родине — пример для молодежи»

Также перед началом заседания шести ветеранам района вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Перед началом заседания шести ветеранам района вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди награжденных пять тружеников тыла: Михаил Архиреев, Рауза Мухутдинова, Зоя Понамарева, Екатерина Сверчкова, Екатерина Фадеева. Шестой же стала жительница блокадного Ленинграда Валентина Дуреева.

«Наш долг — сохранять истории этих людей. Их подвиги учат стойкости, а любовь к Родине — пример для молодежи. Важно, чтобы дети знали: мирное небо над головой завоевано невероятными усилиями. 11,3 тыс. земляков погибли на поле боя, а тысячи женщин, детей и стариков, не жалея сил, работали в тылу», — отметил Ильдус Зарипов.

Среди награжденных пять тружеников тыла: Михаил Архиреев, Рауза Мухутдинова, Зоя Понамарева, Екатерина Сверчкова, Екатерина Фадеева. Шестой же стала жительница блокадного Ленинграда Валентина Дуреева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, что 2025-й объявлен в России и Татарстане Годом защитника Отечества. «Сегодня наши бойцы в зоне проведения специальной военной операции, как и предки, доказывают: сила в единстве и верности долгу», – подчеркнул глава района.

Всего же на сегодняшний день в Лаишевском районе проживают 107 тружеников тыла, включая двух узниц концлагеря и двух блокадниц Ленинграда.

Ильдус Зарипов: «Валовой территориальный продукт по итогам года составил 63 млрд рублей – рост на 1% к 2023 году» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зарплаты выросли на 7%, а объем отгруженной продукции – на 27%

Районная сессия прошла в новом культурном центре.

Вкратце основные экономические показатели у района следующие:

Средняя заработная плата в Лаишевском районе Татарстана на конец прошлого года составила 84,5 тыс. рублей в месяц, что на 7% больше, чем годом ранее.

Валовой территориальный продукт по итогам года составил 63 млрд рублей – рост на 1% к 2023 году.

Объем отгруженной продукции вырос на 27% – до 72,1 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал пока не до конца подсчитаны, но только по итогам 9 месяцев 2024 года превысили показатели за полный 2023 год

Отдельно Зарипов остановился на жилищном строительстве и росте населения района Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Численность населения выросла на 30 тыс. человек за 6 лет

Отдельно Зарипов остановился на жилищном строительстве и росте населения района. По его словам, близость к Казани положительно сказывается на обоих этих факторах.

Так, в районе ежегодно вводится около 300 тыс. квадратных метров жилья, а численность населения на конец 2024 года составила 75 тыс. человек, хотя еще в 2019 году она составляла только 44,5 тыс. человек. При этом тенденция увеличения населения продолжается.

Вместе с увеличением численности населения растет и маятниковая миграция из-за близости с Казанью. На конец 2024 года она составила около 26 тыс. человек – именно столько каждый день приезжает из района в столицу Татарстана утром и отправляется домой вечером.

«Детские сады при общей проектной мощности 215 мест, посещают 290 детей, а количество стоящих в очереди – 624 ребенка» Фото: © «Татар-информ»

«Детские сады при общей проектной мощности 215 мест посещают 290 детей»

Однако столь бурный рост приводит к отставанию в развитии дорожной и социальной инфраструктуры. По словам главы района, особенно остро стоит вопрос строительства школ и детских садов, новых поликлиник, объектов спортивно-досуговой деятельности.

Так, образовательные учреждения посещают почти 9 тыс. учащихся, а ежегодный прирост составляет более тысячи человек. Наиболее остро проблема с местами в школах сегодня стоит в Сокуровском, Егорьевском, Кирбинском и Никольском сельских поселениях.

«При общей проектной мощности школ, расположенных на данных территориях 626 мест, в настоящее время учебные занятия посещают более 1,5 тыс. учащихся. Детские сады при общей проектной мощности 215 мест посещают 290 детей, а количество стоящих в очереди – 624 ребенка», – подчеркнул глава района.

В связи с этим он обратился к Юрию Камалтынову с просьбой посодействовать в строительстве новой школы на 1,2 тыс. мест и детского сада на 340 детей.

Ильдус Зарипов обратил внимание на необходимость развивать автобусные маршрутные перевозки, а также другие виды транспорта, такие как железнодорожный и водный Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Развитие автобусных перевозок, ж/д и водного транспорта

Помимо этого, дороги в районе не справляются с нагрузкой из-за высокого уровня маятниковой миграции, что приводит к возникновению огромных пробок. Решение этой проблемы Зарипову видится в строительстве новых дорог, транспортных развязок и надземных пешеходных переходов.

Он также обратил внимание на необходимость развивать автобусные маршрутные перевозки, а также другие виды транспорта, такие как железнодорожный и водный.

«Принята долгожданная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, что позволит заменить ветхие сети и провести работы по строительству новых сетей водоснабжения. Также дополнительно в текущем году была утверждена муниципальная программа с целью улучшения системы водоснабжения в районе», – выделил еще одну проблему Зарипов.

Юрий Камалтынов отметил, что, несмотря на все сложности, район остается в числе лучших среди всех субъектов республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это недопустимо, чтобы люди получали такие маленькие зарплаты»

Оценивая итоги 2024 года в Лаишевском районе Татарстана, Юрий Камалтынов отметил, что, несмотря на все сложности, район остается в числе лучших среди всех субъектов республики.

«Достаточно посмотреть, что вы занимаете 3-е место в рейтинге социально-экономического развития в республике. Для вас этот уровень привычный, но для многих удивительный», – заявил он.

Вице-спикер добавил, что практически по всем параметрам развития район демонстрирует положительную динамику и занимает ведущие места, зачастую превышая средние показатели по Татарстану.

При этом Камалтынов выделил ряд направлений, на которые стоит обратить внимание. Особенно он подчеркнул проблему низких заработных плат на некоторых сельхозпредприятиях. По его словам, они платят меньше 30 тыс. рублей в месяц.

«Это недопустимо, чтобы люди получали такие маленькие зарплаты. Эти цифры должны быть гораздо больше, и с такими руководителями необходимо серьезно поработать», – заявил зампредседателя Госсовета.

Также он посоветовал уделить внимание развитию малых форм хозяйствования. Камалтынов отметил, что по этому показателю район за год опустился на 9 позиций – до 26-го места среди районов республики.

Камалтынов подчеркнул проблему низких заработных плат в некоторых сельхозпредприятиях. По его словам, они платят меньше 30 тыс. рублей в месяц Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По жалобам вы умудрились Челны обогнать»

Он добавил, что почти все проблемы в районе имеют те же причины, из-за которых наблюдается рост, как это произошло с дорожной инфраструктурой из-за бурного строительства.

«Пример: за прошлый год в Администрацию Раиса Татарстана от лаишевцев поступило 588 обращений граждан. Больше вас только Казань написала. В Челнах живет 500 тыс. человек, у вас 74 тыс., но вы умудрились Челны обогнать», – отметил зампредседателя, добавив, что большая часть обращений касалась инфраструктуры и ЖКХ.

В заключение Камалтынов подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся проблемы, руководство района не закрывает глаза, а сообщает о них и предлагает варианты решения. «Постарайтесь их решать, но не надо рассчитывать только на республику. Можно также привлекать инвесторов, чтобы они тоже продумывали, какая необходима инфраструктура для работы здесь», – резюмировал он.