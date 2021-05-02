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Ру Тат
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2 мая 2021  21:46
Эльза Кузнецова

Лаишевский район РТ собрал татароязычных блогеров со всей страны

Лаишевский район РТ собрал татароязычных блогеров со всей страны
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Молодежный центр «Волга» в Лаишевском районе РТ принял смену школы татарского блогинга Zaman. В Матюшино съехались татароязычные блогеры в возрасте от 18 до 35 лет. Они представляли не только Татарстан, но и Кировскую, Саратовскую, Астраханскую, Пензенскую, Самарскую и Оренбургскую области. 

Татарская школа блогинга собрала молодежь, заинтересованную в развитии своих социальных сетей, блога или видеоканала, создании оригинального контента и новых знакомствах.

В течение трех дней блогеры слушали лекции, для них проводились семинары и встречи с интересными людьми. Также для гостей республики организовали экскурсию по историческим местам Казани.

Кроме того, участники встречались с депутатом Госдумы РФ Ильдаром Гильмутдиновым, PR-директором АО «Татмедиа» Ляйсан Сафиной, главным редактором газеты «Шахри Казан» Радиком Сабировым, главным редактором журнала «Ялкын» Радиком Фазуллиным.

Также на встречу с участниками смены приезжали татарстанские блогеры и артисты — тиктокер Зарина Давлетшина, создатель YouТube-канала «Ютуб татарочки» Айнур Ахметов, основатель первой школы SMM в Казани Джамиля Гайнутдлинова. На третий день школы блогинга в гостях у ребят побывали «Татар малай» Ринат Галиахметов и «Кызык-мызык» Ильназ Габидуллин.

Фото: Молодежный центр «Волга».

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