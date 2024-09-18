Лаишевский район РТ отправил в Рубежное шифер для восстановления домов и соцобъектов

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин и глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов доставили строительные материалы в подшефный Татарстану город Рубежное.

Администрации города передали более 2100 листов шифера. Их будут использовать для восстановления социальных и инфраструктурных объектов, а также в многоквартирных и частных жилых домах в преддверии осенне-зимнего периода.