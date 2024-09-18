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ЛНР и Татарстан 18 сентября 2024 12:10

Лаишевский район РТ отправил в Рубежное шифер для восстановления домов и соцобъектов

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Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин и глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов доставили строительные материалы в подшефный Татарстану город Рубежное.

Администрации города передали более 2100 листов шифера. Их будут использовать для восстановления социальных и инфраструктурных объектов, а также в многоквартирных и частных жилых домах в преддверии осенне-зимнего периода.

#Рубежное #лаишевский район #гуманитарный груз
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