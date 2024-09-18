news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Лаишевский район РТ отправил в Рубежное шифер для восстановления домов и соцобъектов
Скопировать ссылку
Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин и глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов доставили строительные материалы в подшефный Татарстану город Рубежное.
Администрации города передали более 2100 листов шифера. Их будут использовать для восстановления социальных и инфраструктурных объектов, а также в многоквартирных и частных жилых домах в преддверии осенне-зимнего периода.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400