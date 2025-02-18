Лаишевский район отправил свыше 600 тонн гуманитарной помощи за время проведения СВО

За весь период проведения специальной военной операции из Лаишевского района Татарстана отправили свыше 600 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 150 млн рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Ильдус Зарипов на итоговой сессии.

«В этот сложный для нашей страны период нами, совместно с депутатами всех уровней, предпринимательским сообществом, организациями и предприятиями, волонтерами и жителями нашего района ведется работа по оказанию всесторонней помощи нашим ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции, и их семьям», – подчеркнул Зарипов.

Он добавил, что за это время совершено 18 выездов в зону СВО. Очередную гуманитарную помощь направили в феврале.

С 2022 года волонтерские сообщества в рамках акций «Помощь рядом», «Своих не бросаем» изготовили 10,5 тыс. маскировочных сетей, сшили 3,2 тыс. изделий с защитой от тепловизора и приготовили 115,3 тыс. порций сухой домашней еды.

«Выражаем благодарность неравнодушным жителям, нашему взрослому поколению во главе совета ветеранов, фонду Помощи Своим, депутатам, предпринимателям, сотрудникам бюджетных учреждений, которые не остаются в стороне», – заключил Зарипов.