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Власти Лаишевского района РТ помогают семьям мобилизованных и контрактников
В Лаишевском районе исполнительный комитет района помог семье мобилизованного участника СВО обшить дом. Помощь семье военнослужащего из деревни Травкино оказали по просьбе мамы.
«Мужчина служит почти с первых дней военных действий. Его мама еще осенью обратилась с просьбой оказать помощь в утеплении и обшивке деревянного дома. К зиме дом площадью 100 квадратных метров был уже готов. Бригада рабочих, сформированная в Лаишевском районе, за месяц работы обшила полностью деревянную постройку надежным утеплителем в два слоя и покрыла сайдингом, выбранным хозяевами», – рассказал «Татар-информу» главый редактор, руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА» редакции газеты «Камская новь» Денис Суханов.
По словам матери военнослужащего, после утепления платежи за электричество у семьи сократились почти в два раза. А также в доме стало значительно теплее.
Следующий на очереди военнослужащий по контракту из Сокуровского сельского поселения. В данный момент мужчина проходит службу в зоне СВО, а у его родителей пришел в негодность забор. В ближайшее время семье безвозмездно установят новые забор и ворота.
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