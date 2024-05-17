Лаишевские волонтеры усовершенствовали пошив одеял-невидимок для разведгрупп СВО

Волонтеры движения «Помощь СВОим» в Лаишевском районе Татарстана приготовили для разведгрупп очередную новинку, которая может спасти жизнь бойцам на передовой. Речь идет об одеялах-невидимках, которые прошли тестирование среди военнослужащих и оказались пригодными для защиты от вражеских дронов. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель фонда и куратор точки в селе Столбище Марина Порфирьева.

«Одеяла-невидимки работают, ребята применяют их для укрытия горячих двигателей автомобилей, а также используют разведчики в своей работе. Заявки на одеяла начали поступать, просят как минимум по 25 штук», — пояснила собеседница агентства.

Марина Порфирьева заметила, что сначала волонтеры начали шить маскировочные костюмы по подобного рода технологии. Однако после тестов на полигоне пришли к выводу, что костюмы плотно прилегают к телу и нагреваются от него, в результате человек начинает «светиться».

В итоге мастерицы решили, что необходимо шить одеяла, поскольку они неплотно соприкасаются с телом (поступает воздух, и сильного нагрева не происходит).

«Одеяла сначала шили по иной технологии, получали обратную связь от ребят о том, что необходимо сделать данную продукцию более плотной. Буквально полгода назад начали усовершенствовать технологию пошива, добавили дополнительные материалы, которые позволяют теперь одеялу быть более плотным, непроникаемым. Сейчас одеяло имеет шесть слоев. В основном его просят разведгруппы и другие группы для укрытия горячих двигателей автомобилей, особенно в ночное время. Одеяла отправляем во многие подразделения — не только в наши татарстанские, помогаем всем ребятам по их запросам. Отправляли и в морскую пехоту, и в наши мобилизованные полки №1234, 430, 1233, 1232», — поделилась подробностями руководитель фонда.

Последняя отправка, в результате которой была получена обратная связь, предназначалась для одного из подразделений 2-й гвардейской общевойсковой армии. По словам Марины, ребята прислали тест, что одеяла работают, особенно в условиях лесистой местности они хорошо сливаются с природой.

«Обратную связь получали и от морской пехоты, что одеяла работают очень хорошо. Удобно накрывать ими двигатели автомобилей, чтобы они не излучали тепло, которое видят средства разведки противника», — уточнила волонтер.

Марина Порфирьева призывает всех неравнодушных граждан помогать с пошивом данной продукции, руководители швейных предприятий тоже могут подключиться и обратиться в лаишевский благотворительный фонд «Помощь СВОим». Заказов на такие одеяла очень много, но в силу финансовых и физических возможностей отшивается пока по 10 штук.