Мастерицы Лаишевского района из благотворительного фонда «Помощь СВОим» разработали новый костюм лешего. Активистки вручную вплетают в ткань покрашенные джутовые нитки. Совсем скоро первый костюм будет направлен снайперам.

«Сначала делается основа, на нее пришивается сеть „Дель“ мелкой ячейкой 1,4 сантиметра. Мы покупаем джутовую нить, нарезаем пучки, потом красим в зеленый и хаки. После сушки обвязываем основу. Костюм хорошо маскирует бойца в природной среде и рассеивает тепловую сигнатуру», — рассказала «Татар-информу» волонтер и организатор движения «Помощь СВОим» Юлия Плескач.

Кроме того, в планах у волонтеров шить легкие накидки «Химера» для штурмовиков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевские волонтеры усовершенствовали пошив одеял-невидимок для разведгрупп СВО.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону