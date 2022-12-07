Участники спецоперации из Лаишевского района РТ получили 5 тонн гуманитарного груза

Участники спецоперации из Лаишевского района РТ получили 5 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли печи-буржуйки, маскировочные халаты и сети, продукты питания, теплая одежда. Груз доставил военный комиссар района Александр Афанасьев. Он же записал и небольшое видео с приветом от военнослужащих.

«Очень рады, довольны. Я и сам рад, что нашего военкома увидел, поздоровался, руку пожал. Всем большой привет», — сказал один из мобилизованных.

«Мы благодарны тем, кто нас не забывает, мы обязательно с Победой вернемся домой. Спасибо вам», — присоединился другой участник спецоперации.

Как уточнили «Татар-информу», к отправке готовится новая партия гуманитарного груза, которую собирают всем районом: администрация, предприниматели, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители.

Лаишевцы вяжут носки, плетут сети. Так, на днях жители деревни Орел и села Пелево передали теплые жилеты для медицинского персонала, маскировочные костюмы, наволочки, мочалки, мыло и другие необходимые предметы.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу Президента России Владимира Путина. Для службы в зоне проведения военной спецоперации призвали более 300 тыс. человек.