Лаишевские швеи начали шить для бойцов шестислойные одеяла с защитой от тепловизора

Большое шестислойное одеяло с защитой от тепловизора сшили швеи из села Нармонка Лаишевского района Татарстана. Ранее они шили одеяла размером 1,5 на 2 метра. За все время на передовую бойцам спецоперации они отправили более 60 штук таких одеял. Военнослужащие дали положительную обратную связь, и от них поступила просьба увеличить размер до формата 3 на 5 метров.

«Такое большое одеяло размером 3 на 5 метров мы сшили впервые. Шесть слоев одеяла включают в себя три вида материала, сложенных в строгом порядке. Сейчас одеяла будут отшиваться в Нармонке и в Лаишеве. Возможно, в скором времени к нам присоединятся и швеи из других поселений Лаишевского района», — рассказала «Татар-информу» волонтер благотворительного фонда «Помощь СВОим» Елена Дындова.

По словам активистки, данное одеяло — двухстороннее, и военные сами определяют, какую сторону использовать лицевой, ориентируясь по местности. Сегодня одеяло увезли в зону СВО.

Материалы закупаются на средства Лаишевского благотворительного фонда «Помощь СВОим», которые поступают от неравнодушных граждан и спонсоров.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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