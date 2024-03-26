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СВО 26 марта 2024 17:30

Лаишевские школьники на каникулах фасуют сухие супы и каши для бойцов СВО

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Лаишевские школьники на каникулах фасуют сухие супы и каши для бойцов СВО
Фото: пресс-служба Лаишевского района&nbsp;РТ.

На каникулах ученики Столбищенской школы в Лаишевском районе заняты фасовкой сухих супов, каш и свекольных салатов для бойцов спецоперации. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Лаишевского района.

«Вчера работали, за один заход получилось 544 порции супов, каш и свекольного салата. Сегодня — 250 порций. В субботу отправили 1 тыс. порций, а на вечер понедельника были срочные заявки на 200 и 300 порций. На следующую субботу заявка была снова на 1 тыс. порций», — рассказала учитель Столбищенской школы Зинаида Иванова.

Фасовать супы и каши ученики Столбищенской школы начали в сентябре прошлого года. Кто-то готовит лапшу, кто-то чистит овощи, отваривает их, сушит.

Так как сушат очень большую партию, волонтерам нужны помощники. Поэтому подключились школьники — в основном это 5-е и 8-е классы.

«Лапшу изготавливают дома большими партиями по несколько человек. Приносят 10-литровые ведра и коробки. Яйца и муку приносят жители с ближайших сел и деревень», — добавила Иванова.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#спецоперация
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