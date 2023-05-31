Лаишево станет крупным транспортным хабом для речных туристов на Великом Волжском пути

Новый курорт рядом с городом Лаишево станет одним из важнейших транспортных узлов на Великом Волжском пути благодаря удачному географическому расположению и строительству там крупной яхтенной марины. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.

«Очень активно разрабатывается проект Великого Волжского пути, на котором должны быть созданы новые марины. И мы видим, что Лаишево находится в самом центре маршрута. Очень удобно, к примеру, из Санкт-Петербурга доехать на теплоходе до Лаишева, пожить здесь два-три дня, затем через аэропорт улететь в любую точку нашей страны», — рассказал спикер.

Яхтенная марина станет центром всего курорта. По словам руководителя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, подобной инфраструктуры очень не хватало на Волге для эффективной реализации Великого Волжского пути.

«Для перемещения по Великому Волжскому пути проект „Лаишево” станет одним из ключевых. Есть судозаходы в Казань, Свияжск и Болгар, но это для крупных теплоходов. Очень не хватает инфраструктуры для маломерного флота, на Волге ее практически нет. Эта марина станет точкой старта путешествий», — добавил Иванов.

Он пояснил, что по плану туристы смогут прилетать в Казань, добираться до Лаишева, где будут храниться их яхты, и начинать путешествие по Волге. От нового татарстанского курорта до Санкт-Петербурга по воде нужно будет добираться шесть-семь дней, а до Новой Анапы — примерно столько же.

Сегодня мастер-план нового курорта в Лаишево был представлен Раису Татарстана Рустаму Минниханову, подробнее о нем можно прочитать в материале «Татар-информа».