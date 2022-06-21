Яхты у пирса и пятизвездочный сервис: в «Камское море» планируют влить 25 млрд инвестиций

Первая на Волге марина для яхт, вертолетная площадка, спа-центр, отели – далеко не полный список того, что планируют возвести близ «Камского моря» в Лаишево. Участок в 311 гектаров будет обустроен «Корпорацией Туризм.РФ». Проект стоимостью в 25 млрд рублей обсудили сегодня на конференции в Казани, посвященной развитию туристической инфраструктуры.

Проект стоимостью в 25 млрд рублей обсудили сегодня в Казани на конференции, посвященной развитию туристической инфраструктуры Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Создавая инфраструктуру для яхт, мы автоматически привлекаем сюда их владельцев, которые привозят гостей»

По словам первого заместителя генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Дениса Секачева, центральным сооружением и фишкой нового татарстанского курорта должна стать марина для яхт. Это специальная гавань, где можно будет пришвартовать яхты и оставлять их на хранение. Таких сооружений на Каме, да и на Волге, еще нет, и поэтому Лаишево станет центром притяжения яхтсменов Поволжья, считает он.

«Когда мы приехали в Лаишево, то подумали, что это прекрасная территория для этого. По факту, если мы возведем марину, то это даст Лаишево монополию для хранения яхт. Мы хотели бы увидеть сооружение в центре туристического кластера. Именно яхты, лодочки создают туристическую атмосферу. Это сделает курорт особенным», – рассказал Секачев.

Любопытно, что речь идет не только о дорогих яхтах, но и о небольших семейных лодках, которые смогут себе позволить арендовать обычные туристы, пояснил директор департамента средств размещения и туристских услуг АО «Корпорация Туризм.РФ» Вячеслав Шашкин.

«Я не соглашусь, что лишь немногие смогут воспользоваться возможностью попутешествовать на яхте. Аналогичная система создана в Сочи, где также открыта стоянка для яхт. Этот бизнес там процветает. Это не запредельные цены и дорогие яхты. Речь идет о небольших яхтах», – заявил он.

Вячеслав Шашкин: «Создавая инфраструктуру для яхт, мы автоматически привлекаем сюда их владельцев, которые привозят гостей и пользуются местной инфраструктурой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наибольшую прибыль проекту принесет зимнее хранение и обслуживание яхт, поскольку на Каме и на Волге этим не никто не занимается, считает Шашкин.

«Создавая инфраструктуру для яхт, мы автоматически привлекаем сюда их владельцев, которые привозят гостей и пользуются местной инфраструктурой», – пояснил спикер.

При этом остаются вопросы с конкретным местом расположения марины. Геологи проведут отдельное исследование и определят наиболее подходящую территорию, так как рядом с «Камским морем» есть болотистые места. По предварительным задумкам, гавань сможет одновременно принять до 800 лодок, заключил Шашкин.

«Планируем закольцевать туристскую территорию, обновив старые грунтовые дороги и построив новые»

Кроме марины для яхт проект «Лаишево» предполагает комплексное развитие территории площадью более 310 гектаров. Общая сумма запланированных инвестиций в проект – порядка 25 млрд рублей, среди которых около 10 млрд – это бюджетные деньги. Государственные средства будут потрачены на развитие общей инфраструктуры, то есть строительство дорог и развитие энергетики. Кроме этого, планируется привлечь 15 млрд рублей частных инвестиций.

«В сентябре этого года мы планируем подготовить предварительную концепцию. В случае ее утверждения мы начинаем мастер-планирование, которое закончим во втором квартале 2023 года. Завершить работы мы планируем к 2027 году», – отметил замгенерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.

Денис Секачев: «Именно яхты, лодочки создают туристическую атмосферу. Это сделает курорт особенным» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На суд потенциальным инвесторам был представлен предварительный план будущего курорта. На обеспечивающую инфраструктуру планируют потратить порядка 10,7 млрд рублей. Средства пойдут на подготовку площадки для стоянки яхт, строительство подводящих к курорту дорог, а также обновление инженерных сетей, сообщил директор департамента АО «Корпорация Туризм.РФ» Вячеслав Шашкин.

«Мы понимаем, что развитие территории потребует и развития инфраструктуры. Планируем закольцевать туристскую территорию, обновив старые грунтовые дороги и построив новые. Мы знаем, что близко пройдет трасса М12, от которой мы тоже планируем соорудить ответвление, чтобы доступ был прямо с магистрали», – подчеркнул спикер.

Что касается туристических объектов, на их строительство планируют потратить около 16,7 млрд рублей, из которых 14,6 млрд направят на создание средств размещения. Среди предложенных проектов – пятизвездочный отель с ресторанами и бассейнами на 120 номеров, глэмпинги на 40 строений, гостевые дома на 50 номеров, дома на воде на 40 номеров, отели 3 и 4 звезды с номерным фондом 500 и 240 номеров соответственно и служебная гостиница на 100 номеров. Кроме этого, планируется строительство аквапарка, ресторанов и баров, спа-салонов, магазинов, площадок для спортивных мероприятий. Еще предлагается построить Центр водных видов спорта на территории пляжа «Камского моря».

«Порядка 40 гектаров будет занимать канал марины для яхт. Особая наша идея – это создание единого променада вдоль всей пляжной полосы. Это как сами пляжи, так и велодорожки, тротуары, а в зимний период – трассы для беговых лыж. Отдельное внимание уделяем спа и сервисам на воде, но подчеркну, что это должны быть объекты как открытого, так и закрытого типа. Это нужно для того, чтобы обеспечить высокую продолжительность сезона», – сообщил Шашкин.

Проект презентовали на встрече с татарстанскими предпринимателями, которых приглашали войти в проект Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Турпоток в Лаишево после реализации проекта вырастет в 3 раза и достигнет почти 1 млн человек в год»

Проект презентовали на встрече с татарстанскими предпринимателями, которых приглашали войти в проект. При этом «Корпорация Туризм.РФ» готова выступить соинвестором в соотношении от 25% до 49% финансовых затрат. А когда проект выйдет на стабильную прибыль, предприниматель получит право выкупить долю корпорации.

«В Татарстане общий турпоток составляет порядка 3,3 млн человек в год. В Лаишево на данный момент около 300 тыс. человек. Наш проект позволит увеличить его в три раза, до 900 тыс. человек ежегодно. Причем это расчет при 65% загрузки гостиниц», – заявил Денис Секачев. Среди других показателей проекта – увеличение средней продолжительности поездки в Лаишево с двух до четырех дней.

Весь туристический комплекс планируют построить в едином архитектурном стиле, однако он еще не утвержден и будет обсуждаться.

«Мы планируем создать номерной фонд в 1 тыс. номеров на территории кластера. Причем более 75% – это гостиницы от трех до пяти звезд, а остальная часть – это глэмпинги, хаусботы и так далее. К 2030 году мы ожидаем турпоток до 900 тыс. человек в год. Основной поток – это экскурсионные группы», – пояснил Вячеслав Шашкин.

По мнению Председателя Госкомитета по туризму РТ Сергея Иванова, место для создания большого комплексного туристического объекта выбрано крайне удачно, поскольку «Камское море» – это уже известное место у туристов. Однако там нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы серьезно увеличить турпоток.

Сергей Иванов считает, что место для создания большого комплексного туристического объекта выбрано крайне удачно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Встреча прошла очень продуктивно. Важно, что в этом проекте мы можем, используя огромное количество госпрограмм, сконцентрировать общие усилия в одной точке. Выбранная территория давно пользуется большим спросом у туристов. Мы уверены, что в этот проект войдет много инвесторов», – сообщил Иванов.

По словам одного из потенциальных инвесторов, директора по региональному развитию компании Garipov Rest Family Ильшата Ситдикова, проект выглядит очень перспективно и их компания хотела бы разместить в пределах объекта свой ресторан с базой отдыха.

«Мы хотим открыть новую культуру сырного гастрономического туризма. Эта территория визуально и географически очень хорошо подходит под этот проект, поскольку отсюда открывается прекрасный вид на склоны и реку, а также есть много и других объектов, которые могут привлечь туристов», – поделился мнением Ситдиков.