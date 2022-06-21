Яхты у пирса и пятизвездочный сервис: в «Камское море» планируют влить 25 млрд инвестиций
Первая на Волге марина для яхт, вертолетная площадка, спа-центр, отели – далеко не полный список того, что планируют возвести близ «Камского моря» в Лаишево. Участок в 311 гектаров будет обустроен «Корпорацией Туризм.РФ». Проект стоимостью в 25 млрд рублей обсудили сегодня на конференции в Казани, посвященной развитию туристической инфраструктуры.
«Создавая инфраструктуру для яхт, мы автоматически привлекаем сюда их владельцев, которые привозят гостей»
По словам первого заместителя генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Дениса Секачева, центральным сооружением и фишкой нового татарстанского курорта должна стать марина для яхт. Это специальная гавань, где можно будет пришвартовать яхты и оставлять их на хранение. Таких сооружений на Каме, да и на Волге, еще нет, и поэтому Лаишево станет центром притяжения яхтсменов Поволжья, считает он.
«Когда мы приехали в Лаишево, то подумали, что это прекрасная территория для этого. По факту, если мы возведем марину, то это даст Лаишево монополию для хранения яхт. Мы хотели бы увидеть сооружение в центре туристического кластера. Именно яхты, лодочки создают туристическую атмосферу. Это сделает курорт особенным», – рассказал Секачев.
Любопытно, что речь идет не только о дорогих яхтах, но и о небольших семейных лодках, которые смогут себе позволить арендовать обычные туристы, пояснил директор департамента средств размещения и туристских услуг АО «Корпорация Туризм.РФ» Вячеслав Шашкин.
«Я не соглашусь, что лишь немногие смогут воспользоваться возможностью попутешествовать на яхте. Аналогичная система создана в Сочи, где также открыта стоянка для яхт. Этот бизнес там процветает. Это не запредельные цены и дорогие яхты. Речь идет о небольших яхтах», – заявил он.
Наибольшую прибыль проекту принесет зимнее хранение и обслуживание яхт, поскольку на Каме и на Волге этим не никто не занимается, считает Шашкин.
«Создавая инфраструктуру для яхт, мы автоматически привлекаем сюда их владельцев, которые привозят гостей и пользуются местной инфраструктурой», – пояснил спикер.
При этом остаются вопросы с конкретным местом расположения марины. Геологи проведут отдельное исследование и определят наиболее подходящую территорию, так как рядом с «Камским морем» есть болотистые места. По предварительным задумкам, гавань сможет одновременно принять до 800 лодок, заключил Шашкин.
«Планируем закольцевать туристскую территорию, обновив старые грунтовые дороги и построив новые»
Кроме марины для яхт проект «Лаишево» предполагает комплексное развитие территории площадью более 310 гектаров. Общая сумма запланированных инвестиций в проект – порядка 25 млрд рублей, среди которых около 10 млрд – это бюджетные деньги. Государственные средства будут потрачены на развитие общей инфраструктуры, то есть строительство дорог и развитие энергетики. Кроме этого, планируется привлечь 15 млрд рублей частных инвестиций.
«В сентябре этого года мы планируем подготовить предварительную концепцию. В случае ее утверждения мы начинаем мастер-планирование, которое закончим во втором квартале 2023 года. Завершить работы мы планируем к 2027 году», – отметил замгенерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.
На суд потенциальным инвесторам был представлен предварительный план будущего курорта. На обеспечивающую инфраструктуру планируют потратить порядка 10,7 млрд рублей. Средства пойдут на подготовку площадки для стоянки яхт, строительство подводящих к курорту дорог, а также обновление инженерных сетей, сообщил директор департамента АО «Корпорация Туризм.РФ» Вячеслав Шашкин.
«Мы понимаем, что развитие территории потребует и развития инфраструктуры. Планируем закольцевать туристскую территорию, обновив старые грунтовые дороги и построив новые. Мы знаем, что близко пройдет трасса М12, от которой мы тоже планируем соорудить ответвление, чтобы доступ был прямо с магистрали», – подчеркнул спикер.
Что касается туристических объектов, на их строительство планируют потратить около 16,7 млрд рублей, из которых 14,6 млрд направят на создание средств размещения. Среди предложенных проектов – пятизвездочный отель с ресторанами и бассейнами на 120 номеров, глэмпинги на 40 строений, гостевые дома на 50 номеров, дома на воде на 40 номеров, отели 3 и 4 звезды с номерным фондом 500 и 240 номеров соответственно и служебная гостиница на 100 номеров. Кроме этого, планируется строительство аквапарка, ресторанов и баров, спа-салонов, магазинов, площадок для спортивных мероприятий. Еще предлагается построить Центр водных видов спорта на территории пляжа «Камского моря».
«Порядка 40 гектаров будет занимать канал марины для яхт. Особая наша идея – это создание единого променада вдоль всей пляжной полосы. Это как сами пляжи, так и велодорожки, тротуары, а в зимний период – трассы для беговых лыж. Отдельное внимание уделяем спа и сервисам на воде, но подчеркну, что это должны быть объекты как открытого, так и закрытого типа. Это нужно для того, чтобы обеспечить высокую продолжительность сезона», – сообщил Шашкин.
«Турпоток в Лаишево после реализации проекта вырастет в 3 раза и достигнет почти 1 млн человек в год»
Проект презентовали на встрече с татарстанскими предпринимателями, которых приглашали войти в проект. При этом «Корпорация Туризм.РФ» готова выступить соинвестором в соотношении от 25% до 49% финансовых затрат. А когда проект выйдет на стабильную прибыль, предприниматель получит право выкупить долю корпорации.
«В Татарстане общий турпоток составляет порядка 3,3 млн человек в год. В Лаишево на данный момент около 300 тыс. человек. Наш проект позволит увеличить его в три раза, до 900 тыс. человек ежегодно. Причем это расчет при 65% загрузки гостиниц», – заявил Денис Секачев. Среди других показателей проекта – увеличение средней продолжительности поездки в Лаишево с двух до четырех дней.
Весь туристический комплекс планируют построить в едином архитектурном стиле, однако он еще не утвержден и будет обсуждаться.
«Мы планируем создать номерной фонд в 1 тыс. номеров на территории кластера. Причем более 75% – это гостиницы от трех до пяти звезд, а остальная часть – это глэмпинги, хаусботы и так далее. К 2030 году мы ожидаем турпоток до 900 тыс. человек в год. Основной поток – это экскурсионные группы», – пояснил Вячеслав Шашкин.
По мнению Председателя Госкомитета по туризму РТ Сергея Иванова, место для создания большого комплексного туристического объекта выбрано крайне удачно, поскольку «Камское море» – это уже известное место у туристов. Однако там нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы серьезно увеличить турпоток.
«Встреча прошла очень продуктивно. Важно, что в этом проекте мы можем, используя огромное количество госпрограмм, сконцентрировать общие усилия в одной точке. Выбранная территория давно пользуется большим спросом у туристов. Мы уверены, что в этот проект войдет много инвесторов», – сообщил Иванов.
По словам одного из потенциальных инвесторов, директора по региональному развитию компании Garipov Rest Family Ильшата Ситдикова, проект выглядит очень перспективно и их компания хотела бы разместить в пределах объекта свой ресторан с базой отдыха.
«Мы хотим открыть новую культуру сырного гастрономического туризма. Эта территория визуально и географически очень хорошо подходит под этот проект, поскольку отсюда открывается прекрасный вид на склоны и реку, а также есть много и других объектов, которые могут привлечь туристов», – поделился мнением Ситдиков.