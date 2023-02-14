Жители Лаишевского района попросили на сходе новую школу и площадки для сбора ТКО

В Никольском сельском поселении Лаишевского района состоялся сход граждан, на котором сельчане обсудили вопросы водоснабжения, строительства новых площадок для сбора ТКО, экологического состояния озера Архиерейское.

Архиерейское озеро близ села Тарлаши — это особо охраняемая природная территория, она находится под надзором специалистов Госкомитета РТ по биоресурсам. Уже не раз появлялись жалобы от жителей Татарстана на то, что вода в озере меняла цвет, становилась бирюзовой или мутной.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов взял эти вопросы под свой контроль.

В состав Никольского поселения входят деревни Беляково, Новая Поляна, Пиголи, села Кунтечи, Никольское, Тарлаши и Сапуголи. Как и многие другие населенные пункты в Лаишевском районе, Никольское активно застраивается, растет число жителей. За последние годы здесь образовались села Ново-Никольское, Восточные Сапуголи, коттеджные поселки Добрый, Никольские луга и Урмай.

Глава Никольского сельского поселения Эрнест Алеев доложил, что в деревне Пиголи выделено 38 земельных участков многодетным семьям, а в поселках Серебряное озеро и Онегин парк – более 200 участков.

Радостной новостью для жителей поселения стало строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Земельный участок под будущее здание отмежеван и поставлен на кадастровый учет в селе Никольское. А вот местная школа с нагрузкой не справляется, поэтому здесь необходимо новое образовательное учреждение.

Достижением прошлого года стал капитальный ремонт в Никольском доме культуры, которого здесь не было 30 лет. На обновление учреждения было направлено 85,565 млн рублей, проектно-изыскательные работы обошлись в 1,2 млн рублей.

По программе самообложения было проведено строительство и ремонт улично-дорожной сети в селе Кунтечи (улица Центральная), в Новой Поляне отремонтирован переход от ул. Березовая, в селе Никольское обновлены улицы Сушиловка, Школьная, в деревне Сапуголи — улица Озерная, в Ново-Никольском — улица Цветочная.

В селе Тарлаши появилась спортивная площадка, в деревнях Пиголи и Сапуголи построен водоотводящий канал, уличное освещение налажено в коттеджном поселке Урмай. Проведена большая работа по установке новых площадок для сбора ТКО.

«Работа будет продолжена», — заверил Эрнест Алеев.

В другом сельском поселении Лаишевского района — Куюковском — также подвели итоги работы за 2022 год. В состав поселения входят четыре населенных пункта: села Курманаково, Куюки, поселки Мысовский, Алексеевский и четыре коттеджных поселка, которые сейчас застраиваются.

В отчетном докладе глава поселения Ленара Сатдинова отметила, что в прошлом году за счет средств самообложения в селе Курманаково провели ямочный ремонт по улице Мешенская, установили девять фонарей уличного освещения, оборудовали детскую площадку, а в поселке Мысовский защебенили дорогу по улице Центральная.

Помимо этого, в поселках Мысовский и Алексеевский установили пожарный гидрант и заменили 300 метров водопроводной сети.

В целях благоустройства территории приобрели три евроконтейнера для поселка Мысовский и четыре – для села Курманаково.