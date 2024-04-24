Лаишевцы доставили автомобили и генераторы бойцам СВО

Бойцы в зоне спецоперации получили гуманитарный груз из Лаишевского района. Помощь собрали неравнодушные жители Сокуровского сельского поселения, волонтеры благотворительного фонда «Помощь СВОим», а также школьники и предприниматели.

В отправку вошли автомобили «УАЗ» и «Лада Нива», а также разнообразное оборудование: доски, генераторы, бензопилы, шуруповерты и болгарки.

Кроме того, для бойцов СВО собрали сухие супы, дроны, бронежилет, маскировочные сети, аптечки, медикаменты, фонарики, одежду и сапоги. Груз сопровождал глава Сокуровского сельского поселения Руслан Газизуллин.

Житель из деревни Орел Дмитрий Дементьев сегодня находится на СВО, служит в разведроте. Он поблагодарил земляков за поддержку.

«Огромная благодарность за предоставленные каши, чаи, маскировочные сети. Огромное вас спасибо! Вы с нами с самого начала спецоперации. Вы наши друзья и близкие! Победа будет за нами», — сказал разведчик.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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