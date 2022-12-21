Лайшев о трансгендерах: «Мужская пара в фигурном катании? Это от ущербности мастерства»

Завтра в Красноярске начинается чемпионат России по фигурному катанию. Этот будет самый важный старт сезона. Все внимание публики будет традиционно сосредоточено на выступлении Камилы Валиевой, Александры Трусовой и других звезд женской «одиночки». Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью «ТИ-Спорт» оценил главные интриги чемпионата и не только

Ренат Лайшев: «Красивее, чем фигурное катание, нет ничего на свете. Это спорт и искусство»

Фото: layshev.ru

«Валиева прошла через такие испытания, что имеет полное право быть фаворитом любых соревнований»

– Какие ожидания от чемпионата России по фигурному катанию у вас?

– Это будет одно из самых выдающихся и красивейших мероприятий после чемпионата мира по футболу. А красивее, чем фигурное катание, нет ничего на свете. Это спорт и искусство. Но, должен заметить, что на чемпионате мира по футболу я впервые понял, что футбол – тоже искусство. На примере Лионеля Месси. У меня, кстати, есть фотография с Месси в Барселоне.

– Уговорили, про футбол тоже поговорим. Но сначала – кто, на ваш взгляд, фаворит женского одиночного катания на чемпионате России?

– Я отдаю предпочтение Камиле Валиевой. Она прошла через такие испытания, что имеет полное право быть фаворитом любых соревнований.

– А отсутствие на соревнованиях олимпийской чемпионки Анны Щербаковой не обесценивает чемпионат России?

– Нет, конечно. Значит, Щербакова будет готовиться к следующим соревнованиям. Или это борьба нервов. Не каждый может позволить себе выступать так стабильно, как Валиева.

«Я отдаю предпочтение Камиле Валиевой» Фото: © Владимир Васильев / © «Татар-информ»

«Решение CAS по Валиевой? Без нас это уже не фигурное катание»

– До сих пор непонятен вердикт по допинговому скандалу с Валиевой. Ее еще могут дисквалифицировать по решению CAS на четыре года?

– А нам сейчас до фонаря все решения и изыскания CAS и WADA. Сделают, так сделают, нет, так нет. Это все от бессилия. Просто они понимают, что без России фигурного катания не существует. Без нас это уже не фигурное катание.

– Алина Загитова по многим версиям признана лучшей телеведущей года. Награда по делу?

– Я хочу сказать, что она очень сильно прибавила. Она молодец и нравится мне как комментатор все больше. Она очень способная и талантливая девчонка. Горжусь за нее, как за свою, так сказать, соплеменницу. Она же тоже татарка.

– Трусова, как мы знаем, ушла от Тутберидзе к другому тренеру. Как вы думаете, в новых условиях она покажет высокий результат на чемпионате России?

– Она великая спортсменка, пусть занимает нишу, которую сама для себя выбрала в фигурном катании. Как она будет выступать? Ничего про это говорить не буду, время покажет.

«Щербакова – великая спортсменка, пусть занимает нишу, которую сама для себя выбрала в фигурном катании» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мужская пара в фигурном катании? Это от ущербности мастерства»

– Пока у нас идет подготовка к чемпионату России, в фигурном катании готовят революцию. Официально дадут возможность выступать трансгендерам. ТВ-каналы уже облетело видео мужской пары в Канаде. Как к этому относитесь?

– Слышал об этом. Смотря как к этому относиться. Можно и танцевать девочке с девочкой где-то там в Большом театре. Или мужчине с мужчиной. Но я против, чтобы это связывали с другими «делами». Не путать искусство с какими-то там… моментами, которые нам хотят навязать. Есть же в других видах спорта всякие групповые дисциплины, но там оценивается без дополнительной подоплеки.

– Но тут же еще речь о спортивной составляющей. У двух представителей мужского пола будет больше шансов, чем у классической пары мужчина-женщина?

– Это вообще отдельная медицинская тема. В этом плане, конечно, я считаю полнейшей глупостью грядущие изменения. Есть же генетика, и нельзя делать какой-то лошадиный спорт из женского фигурного катания. А то будут мужики какие-то выигрывать в женском одиночном катании. С этим можно далеко зайти. Пока человечество должно развиваться, как развивается. Все это от ущербности мастерства. Вот не могут так выиграть, отрежут себе гениталии и буду гонять быстрее всех в условной легкой атлетике. Лишь бы только победить, понимаете?

«Месси – это исключительно искусство футбола. И выше него в мире футбола пока не было» Фото: © Tasnim News Agency, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

«Болел за Месси и Аргентину. Я его знаю лично, встречались в Барселоне, фотографировались»

– В начале беседы вы сами заговорили о чемпионате мира по футболу, давайте продолжим. За кого болели?

– Я болел за Месси и Аргентину. Я его знаю лично, встречались в Барселоне, общались, фотографировались.

– Месси уже можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле?

– Я об этом много думал. Считаю, что, относительно чисто футбола, Месси – номер один. Я видел Пеле, много раз смотрел на игру Марадоны. Он мне нравился своим отношением к Фиделю Кастро и другим известным лидерам. Но Месси – это исключительно искусство футбола. И выше него в мире футбола пока не было.

«Решили сделать отдельный День самбо государственным праздником. Это дорогого стоит» Фото: layshev.ru

«Все ведь знают, что я самбист, но еще и специалист по фигурному катанию»

– Владимир Путин объявил 16 ноября Днем самбо. Какие эмоции в связи с этим испытываете?

– Мы к этому много лет шли. Много других отраслей получили профессиональный праздник раньше – сталевары, медики. Получить такой официальный день не так просто, и вдруг решили сделать отдельный День самбо государственным праздником. Это дорогого стоит. В такой непростой год решили объявить – значит, мы заслужили.



Все ведь знают, что я самбист, но еще и специалист по фигурному катанию (смеется). Поэтому хочу поздравить всех фигуристов с Днем самбо. Ведь их успехи связаны еще и с тем, что занимались они в «Самбо-70». А директор катка «Хрустальный» – Филатов Александр – мой ученик и заслуженный мастер спорта по самбо.

Фото на анонсе: layshev.ru