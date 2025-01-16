Лайшев – о допуске фигуристов России на Олимпиаду: «Не к лицу нам жалкие подачки Запада»

Бывший президент «Самбо-70» Ренат Лайшев лично знаком с непобежденным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, а в его школе учились главные звезды российского фигурного катания: Алина Загитова, Евгения Медведева и Камила Валиева. В интервью «ТИ-Спорту» Лайшев комментирует главные события минувшей недели в спорте России.





Ренат Лайшев: «Запад сам играл в эти игры с ограничениями против российского спорта. И при этом они прекрасно понимают, что без России международный спорт – не спорт»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Я думаю, в 2025-м мы уже будем полноценно выступать со своим флагом, гимном и формой»

На Западе начался ползучий процесс смягчения спортивных санкций против России. Вновь заговорили о допуске наших спортсменов на Олимпийские игры в Милане. Но с жесткими условиями. Как прокомментируете?

Я считаю, что нельзя соглашаться на эти условия. Россия была, есть и будет великой страной. Она доказывает свое определенное положение в мире. И занимает самое достойное и почетное место во всех отраслях деятельности. И тем более в спорте. Запад сам играл в эти игры с ограничениями против российского спорта. И при этом они прекрасно понимают, что без России международный спорт – не спорт.

Россия должна вернуться в качестве полноценного участника мирового спорта – с гимном, флагом и так далее.

Какие новости у Федерации самбо относительно возможного возвращения на международную арену?

Пока ничего нового нет. Но мы надеемся на 2025 год и ждем, что у нас все будет нормально, особенно в самбо. Мы проводим соревнования по странам СНГ. И, в общем-то, не чувствуем своей ущербности в этом отношении. Я думаю, в 2025-м мы уже будем полноценно выступать со своим флагом, гимном и формой. Это касается не только самбо, а всего спорта.

«Мы надеемся на 2025 год и ждем, что у нас все будет нормально, особенно в самбо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это хамство и наглость Запада, которые нужно прекращать»

– Международная федерация конькобежцев (ISU) объявила, что Россия может участвовать в отборе на Олимпийские игры. Причем все понимают, что наша страна – один из мировых лидеров в фигурном катании. Однако ISU предлагает России по одной квоте в каждом виде соревнований. Что это?

– Это хамство и наглость Запада, которые нужно прекращать. Или просто продолжать нам выступать где-то в странах БРИКС и не соглашаться на подобные подачки. В 1950-е и 1960-е годы нас тоже не допускали. Но мы тренировались внутри своей страны. И потом, как только выходили на международную арену, становились чемпионами мира и Европы. Это и в футболе, и в хоккее было. В хоккее канадцы и шведы пренебрежительно на нас смотрели, говорили, что они выиграют 10:0, 5:0 у Советского Союза. А мы выходили и выигрывали у них в любых соревнованиях.

Так что я считаю, что России нужно держать марку, тем более победа в СВО будет за нами. России не к лицу на какие-то жалкие подачки Запада реагировать. Нельзя допускать, чтобы унижали такую великую державу, как Россия. Я высказываю свою точку зрения, свое мнение. Надо действовать одним фронтом. И в спорте, и в экономике, и в политике.

«России не к лицу на какие-то жалкие подачки Запада реагировать» Фото: © «Татар-информ»

«Насчет Хабиба сложно говорить. Мы знаем много великих спортсменов со сложными чертами характера»

Давайте сменим тему. В последние дни вся страна обсуждает очередной скандал вокруг Хабиба Нурмагомедова, которого сняли с рейса в США из-за конфликта со стюардессой. Вы же его лично знаете, почему Хабиб вообще попадает в такие ситуации?

Ну конечно, я знаю его хорошо. Он был у меня в школе. Насчет Хабиба сложно говорить. Мы знаем много великих спортсменов со сложными чертами характера. И я не могу и не хочу осуждать его. А просто, как старший человек и педагог, могу посоветовать, что так вести себя не стоит. А вообще это личное дело каждого.

Хабиб запомнится великим спортсменом из России?

Он выиграл и ушел. Вот в чем раздражение всех этих иностранцев. Им нужен бизнес, им нужны деньги. А он к этому отнесся как к спорту. Он показал, что он самый сильный в мире. И ушел непобежденным. Теперь он может консультировать, быть тренером, подсказывать своим братьям, друзьям по команде, по сборной. Я считаю, это очень умный вариант. Это не бизнес, а спорт. Второго такого бойца в России на данный момент нет.

«Он выиграл и ушел. Вот в чем раздражение всех этих иностранцев. Им нужен бизнес, им нужны деньги» Фото: © РИА Новости / Getty Images / UFC

«Хабиб решил уйти из спорта на пике карьеры. Как тот же Аршавин в футболе»

Есть у нас еще такие таланты? Может, по линии самбо?

Таланты есть и будут обязательно появляться. И в боевом разделе самбо, и в других видах единоборств. Но Хабиб – это индивидуальность. Он решил уйти из спорта на пике карьеры. Как тот же Аршавин в футболе. А ведь мог бы Андрей еще в каких-нибудь командах в России поиграть. Но он ушел великим Аршавиным.

Вернемся к Хабибу. Как вы вообще с ним познакомились, какие впечатления он о себе оставил?

Очень воспитанный, очень уважительный человек. Встречался с детьми нашей школы. Он пришел в гости в школу с группой ребят-борцов. И сразу пришел, как только я с ним связался и пригласил, буквально через неделю уже. Никому не отказывал в автографе. Отвечал на все вопросы. Очень доброжелательно относился к людям. Общался с тренерами, потому что тренеры его знают давно. Я же очень давно знал его отца, царство ему небесное. Мы часто встречались на соревнованиях. Он привозил своих учеников, которые боролись по самбо, дзюдо. Очень сдержанный, воспитанный, культурный человек был.

И последний вопрос. Счетная палата Россия подвергла сомнению данные Минспорта РФ о количестве занимающихся спортом в стране. Можете прокомментировать?

В этом вопросе я могу отвечать за самбо. Мы подводили итоги в конце года. Было большое расширенное совещание. Самбо – это такой вид спорта, где дурака нельзя включить. Здесь нет смысла заниматься искусственным прибавлением количества занимающихся. Популярность этого вида спорта растет в России. И по Москве. Я же президент Федерации самбо Москвы. Здесь открывается большое количество секций. В начале года у нас было 27 клубов. Сейчас порядка 87. Это серьезный рост.