Лайфхаки: как эффективно пользоваться кредитной картой
Кредитная карта – это прекрасная возможность совершать покупки даже тогда, когда своих собственных денег не хватает. Особенно она актуальна в канун Нового года, когда многие россияне озабочены тем, чтобы красиво его отметить и приобрести всем своим близким и друзьям подарки.
Но в умелых руках кредитная карта – это не просто «палочка-выручалочка», запасной кошелек, который выручает тогда, когда срочно нужны деньги. Это инструмент, с которым можно планировать свой бюджет и управлять им.
Мы собрали лайфхаки как эффективно пользоваться кредитной картой, которыми сегодня делимся с вами.
- Совершать покупки лучше в начале беспроцентного периода. Следуя этому правилу можно дольше пользоваться деньгами с кредитной карты без процентов. Поэтому, планируя крупную покупку, стоит рассчитать дату так, чтобы беспроцентный период был как можно длинным. Как узнать эту дату? Сделать это можно в приложении банка, которые сегодня есть практически у всех.
- Постарайтесь не снимать наличные с кредитной карты. Кредитная карта – это не потребительский кредит. Она создана для покупок. Поэтому при снятии наличных с такой карты может взиматься комиссия.
- Старайтесь не переводить деньги с кредитной карты. Снова вспоминаем правило – кредитная карта для покупок. И здесь история аналогична снятию наличных со своей кредитки.
- Дайте работать своим финансам. Суть этого лайфхака заключается в том, чтобы переводить свои накопления в инвестиции, а покупки совершать с кредитной карты. При получении зарплаты – погасили долг, а свободные средства – снова направляем, например, на вклад и расходуем деньги на кредитке. Таким образом на те средства, которые находятся на вкладе, будут начисляться проценты – а это дополнительный доход. А при оплате покупок кредиткой можно еще получать дополнительные бонусы или кешбэк – сегодня многие карты имеют такую «фишку». А это экономия и, конечно же, очевидные преимущества.
- Долг по кредитной карте возвращайте до конца беспроцентного периода. Беспроцентный период – это период, в который банку можно не платить проценты, и он есть у любой кредитки. У разных банков он отличается по продолжительности. На сегодняшний день минимальный срок льготного периода составляет 90 дней. Самый длинный период составляет 120 дней. К примеру, Сбербанк запустил такую кредитную СберКарту, у которой с беспроцентный период составляет до 120 дней. В исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RGКредитная отмечается, СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Длинный беспроцентный период позволит делать покупки, а отдавать без процентов средства можно в течение минимум трех месяцев. И, конечно, важно следить за ним и не пропустить. И здесь опять поможет мобильное приложение банка, в котором была выпущена кредитная карта.
- Пользуйтесь «фишками» кредитной карты. Многие банки дают различные привилегии своим держателям. К примеру, это может быть кешбэк – это когда потраченные средства возвращаются бонусами или деньгами. Или пониженная ставка на расходы по определенным категориям покупок. Приведем пример, по СберКарте, если вы выходите за льготный период, установлена пониженная ставка на покупки в категории «Здоровье» или в «СберМегаМаркете».
Итак, если следовать этим лайфхакам, кредитная карта станет для вас отличным инструментом и выручит в период «предновогодних» хлопот. И, кстати говоря, в новогодней суете даже не нужно тратить время на поездку в офис банка – например, чтобы оформить кредитную СберКарту можно просто в мобильном приложении СберБанк Онлайн. А при умелом использовании карты, она не только станет вашей «палочкой-выручалочкой», но и будет для вас выгодным финансовым инструментом. Оформляйте и наслаждайтесь жизнью, полной эмоций!
ПАО «Сбербанк России», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
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