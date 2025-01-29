Лагерь в Малайзии, дискотеки, парад Победы: чем займется «Движение первых» РТ в 2025 году

Когда состоится международная лагерная смена, как «Движение первых» работает с детскими садами Татарстана и какие мероприятия организация проведет в Год защитника Отечества, рассказал руководитель отделения Тимур Сулейманов сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ и более подобно раскрыл планы корреспонденту «Татар-информа».





На брифинге в Кабинете Министров РТ Тимур Сулейманов раскрыл планы «Движения первых»

Фото: prav.tatarstan.ru

Ребята из «Движения первых» сами разработают себе форму для парада Победы

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, также он проходит под эгидой Года защитника Отечества. Участники «Движения первых» станут активными участниками мероприятий, которые пройдут в Татарстане.

Так, на параде Победы 9 мая ребята из «Движения первых» Татарстана пройдут своей колонной, сообщил «Татар-информу» помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«У «Движения первых» будет свой парадный расчет 9 мая как в Казани, так и в некоторых районах Татарстана. Число ребят мы пока обсуждаем, но думаю, остановимся на стандартном размере «коробки» – 64 человека», – рассказал он.

Сейчас идет процесс создания формы для участников движения. Примечательно, что этим занимаются сами подростки.

Участники «Движения первых» станут активными участниками мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Татарстане Фото: © «Татар-информ»

Форум «Родные – Любимые» соберет 300 семей участников СВО

«Движение первых» также организует ряд тематических мероприятий. Одним из них станет форум «Родные – Любимые» для семей участников СВО.

«Мы планируем собрать 300 семей участников СВО. Для детей будут организованы мастер-классы, а также показан спектакль. А для родителей – встречи с экспертами, которые ответят на любые интересующие их вопросы», – сказал Сулейманов.

Кроме того, для детей участников СВО будет организована лагерная смена, где им подробно расскажут о деятельности «Движения первых».

Татарстан стал первым регионом России, где «Движение первых» стало работать с детскими садами Фото: © «Татар-информ»

В детских садах школьники будут читать сказки про героев фольклора народов Поволжья

Татарстан стал первым регионом России, где «Движение первых» стало работать с детскими садами. Новый проект в этом направлении – «Сказки первых», рассказал на брифинге Тимур Сулейманов.

«Мы разработали вместе с методистами сборник. Сказки будут рассказывать школьники детям в детских садах в формате кукольного спектакля. Героями станут персонажи из фольклора народов Поволжья. Туда же будет интегрирован символ «Движения первых» в республике – наш барсик, который будет помогать героям сказок выбраться из тяжелых ситуаций», – сообщил он.

Сказки подготовлены на русском и на татарском языке. Два раза в месяц школьники, состоящие в «Движении первых», будут приходить в подшефные детские сады, которых сейчас 160 в Татарстане, и показывать такие спектакли, добавил Сулейманов.

Еще одним проектом для маленьких детей станет «Азбука безопасности». Это серия из семи книг с поучительными историями для тех, кто только начинает читать.

«В этом возрасте детям все интересно, но не всегда рядом оказывается книга одновременно и полезная, и доступная для ребенка. Думаю, мы будем готовы полностью презентовать проект уже летом», – пояснил он.

Продолжат в 2025 году проводить серию детских дискотек «БиЮ» Фото: © «Татар-информ»

Тимур Сулейманов выступит с собственным DJ-сетом на детской дискотеке

Продолжат в 2025 году проводить серию детских дискотек «БиЮ».

«В моем детстве дискотеки были одним из любимых мест социализации, неформального общения и знакомства. Только за прошлый год тематические вечеринки «БиЮ» посетили более 10 тыс. ребят», – отметил Сулейманов.

В прошлом году четверо подростков прошли обучение и выступили диджеями на этих дискотеках.

«На вечеринках звучала модная музыка, что подтверждали ребята. Но важно, что песни были и на татарском языке. А из-за того, что они были современными, мотивы стали и популярными», – улыбнулся он.

Для этого проекта была создана специальная музыкальная лаборатория, и в этом году участники «Движения первых» подготовят 10 композиций для дискотек на родном языке.

Сулейманов пообещал корреспонденту «Татар-информа» выступить и сам с DJ-сетом на одной из дискотек.

«Я планировал выступить в прошлом году, но приболел, в этом году обязательно выступлю», – сказал он.

Тимур Сулейманов рассказал о деталях переговоров о проведении международной лагерной смены в Малайзии Фото: prav.tatarstan.ru

Международную лагерную смену хотят провести в осенние каникулы

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Тимур Сулейманов также рассказал о деталях переговоров о проведении международной лагерной смены в Малайзии.

«Мы обсуждаем с Малайзией удобное время для проведения международной лагерной смены. От себя мы предлагаем осенние каникулы. Для нас это наиболее комфортное время как для подготовки и конкурсного отбора ребят, а также с точки зрения климатических условий», – рассказал собеседник агентства.

Для участия в смене будет проведен открытый отбор, где одним из ключевых критериев станет участие подростков в международных клубах дипломатии, которые работают на базе первичных отделений «Движения первых» Татарстана.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.