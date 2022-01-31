«Абсолютно новый проект»: Минмолодежи Татарстана пошло за подростками в торговые центры

В 2022 году все подростковые клубы Татарстана обеспечат сетями Wi-Fi, переведут в цифровой формат службу психологической помощи, а для отличников учебы организуют «цифровую» смену в одном из лагерей Крыма. Эти и другие проекты обсудили сегодня на коллегии Минмолодежи РТ.

Решение демографических проблем, развитие патриотизма и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, обсудили на коллегии Минмолодежи РТ Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Необходимо адресно помогать молодым людям в трудной жизненной ситуации»

Выступая на коллегии, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева обозначила основные векторы развития молодежной политики на 2022 год. Среди них — решение демографических проблем, развитие патриотизма и оказание помощи молодым людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

«Первый момент — это демографические задачи, куда входят вопросы сохранения жизни и здоровья. Второй момент — помощь и содействие молодым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для нас этот вопрос является ключевым. Обязательно адресно помогать им. И третий момент — это формирование патриотизма. Это история, связанная с работой молодых людей на территории Татарстана. Все эти моменты одинаково важны», — отметила Фазлеева.

Она подчеркнула, что все задачи молодежной политики могут решаться только при межведомственном взаимодействии. Нужно объединить усилия, чтобы вместе с молодежью прийти к нужному результату.

Лейла Фазлеева обозначила основные векторы развития молодежной политики на 2022 год Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Казани откроют подростковый клуб в торговом центре

Чтобы подростковые клубы были более востребованными у молодежи, их нужно открывать в тех местах, где молодые люди проводят свободное время. Поэтому руководство Минмолодежи Татарстана договорилось с одним из казанских торговых центров об открытии такого клуба прямо внутри ТЦ.

«Это абсолютно новый проект, мы его запустим весной. Это будет пространство, куда будут приезжать специалисты из близлежащих подростковых клубов и проводить различные активности в те часы, когда в торговом центре будет наибольшее количество подростков», — прокомментировал Тимур Сулейманов.

Министр пояснил, что основной запрос молодежи — это наличие интернета на всех объектах молодежной политики. Поэтому в Год цифровизации Минмолодежи РТ ставило целью обеспечить сетями Wi-Fi все подростковые клубы в Татарстане.

Тимур Сулейманов пояснил, что в Татарстане принята программа по реновации и ремонту центров психолого-педагогической помощи на сумму 305 млн рублей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Службу психологической помощи молодежи переведут в «цифру»

Еще одной новинкой в сфере молодежной политики Татарстана может стать цифровая служба психолого-педагогической помощи. Она нужна, чтобы молодые люди в каждом населенном пункте могли в нужный момент получить консультацию специалиста.

«В 30 муниципальных образованиях нет возможности получить личную консультацию у психолога. Для этого мы предлагаем создать новый сервис — Цифровую службу психологической помощи молодежи, которая сделает психологическую помощь по-настоящему доступной для молодежи любого населенного пункта в Татарстане», — сказал Сулейманов.

Министр пояснил, что в Татарстане принята программа по реновации и ремонту центров психолого-педагогической помощи на сумму 305 млн рублей. Благодаря ней посещение таких центров станет комфортным, доверительным и безопасным.

По словам Сулейманова, служба психологической помощи молодежи в цифровом формате сможет более эффективно борься с появлениями буллинга, эмоциональным выгоранием и проблемами в семьях.

Еще одной новинкой в сфере молодежной политики Татарстана может стать цифровая служба психолого-педагогической помощи Фото: minmol.tatarstan.ru

Для одаренных детей Татарстана проведут «цифровую» смену в одном из лагерей Крыма

Особое внимание в молодежной политике Татарстана ежегодно уделяются детской летней оздоровительной программе. В 2022 году в Крыму появится новый лагерь для одаренных детей из Татарстана на 240 мест.

«Эта база станет одним из важнейших центров системы поддержки одаренных детей и молодежи Татарстана. Ее концепция включает создание трехъязычной среды общения, всестороннее развитие личности, помощь одаренным детям и молодежи в выборе профессии», — считает Сулейманов.

По его словам, в лагере будут проводиться профильные смены «Сэлэт» и смены для одаренных детей и талантливой молодежи Татарстана, выездные школы олимпиадной подготовки, молодежные сборы по разным видам спорта, семинары, симпозиумы и другие проекты. Летом этого года в Крыму будет проведена смена, посвященная информационным технологиям. Такое поручение накануне дал Президент РТ Рустам Минниханов.

В своем докладе министр также рассказал о программе капремонта оздоровительных лагерей на текущий год.

«Уже три года реализуется масштабная программа строительства и капитального ремонта учреждений отдыха. В планах провести комплексную реновацию в лагерях Бавлинского, Атнинского, Апастовского, Новошешминского, Сабинского районов, завершить ремонт спортивного лагеря „Молодая Гвардия“ и лагеря „Искра“ в Казани», — сообщил Сулейманов.

Также совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ будут построены подъездные пути к шести лагерям.

В 2022 году в Крыму появится новый лагерь для одаренных детей из Татарстана на 240 мест Фото: minmol.tatarstan.ru

«Нужно активнее вовлекать людей с ОВЗ в мероприятия и проекты молодежной политики»

В этом году при Минмолодежи РТ появится инклюзивный совет, который будет работать над вовлечением людей с ограниченными возможностями здоровья в мероприятия молодежной политики

«У молодежной политики есть своя инфраструктура и огромное количество проектов и мероприятий. И в них практически не вовлекаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, инфраструктура сделать это позволяет», — пояснил Тимур Сулейманов.

По его словам, в совет войдут люди с ОВЗ, имеющие активную жизненную позицию, для того чтобы определить, какие нужно внести изменения в проведение мероприятий, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья активнее в них привлекались.

Фото на анонсе: minmol.tatarstan.ru