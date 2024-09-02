Лагерь «Нармонка» под Казанью будут использовать для гостей «Казань Экспо»

Под Казанью, в Лаишевском районе Татарстана, продолжается капитальный ремонт лагеря «Нармонка», построенного в 1970 году. Там планируют создать инфраструктуру, которая будет удобной не только для проживания детей летом, но и для размещения организаторов мероприятий, проходящих в международном выставочном центре «Казань Экспо». Об этом на деловом понедельнике заявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Ничего там не осталось, мы сравняли всё с землей и заново сейчас строим. Он будет востребован не только как загородный лагерь, это самая близкая локация к „Казань Экспо“. Мы сейчас как центр международных событий — одно за другим мероприятия в Казани и регионального, и федерального, и международного масштаба проходят. Организаторы там тоже могут размещаться, поэтому мы думаем об инфраструктуре так, чтобы использовать ее 24 на 7», — пояснил глава города.

Председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина в свою очередь напомнила, что в городе по республиканской программе уже обновили четыре лагеря: «Заречье», «Юнитур», «Восток» и «Молодежный». Пропускная способность этих объектов увеличилась на 50−75%.