Лагерь «Чайка» в Пестречинском районе РТ на 95% подготовлен к открытию

Детский оздоровительный лагерь «Чайка», расположенный на реке Меша в Пестречинском районе Татарстана, на 95% готов к открытию. Детей первой смены лагерь примет 17 июня. Попасть в него может каждый ребенок в возрасте от шести до 15 лет, проживающий на территории муниципалитета.

«В этом году запланировано три смены: первая — с 17 июня по 4 июля, вторая — с 8 по 25 июля и третья — с 28 июля по 3 августа, то есть две смены по 18 дней и одна смена — семь дней. В каждую смену мы сможем принять по 100 детей. Соответственно, охват за три смены составит 300 детей», — сообщила начальник отдела по делам молодежи Марина Кузнецова.

На сегодняшний день подготовка к открытию находится в завершающей стадии. Специалисты провели благоустройство территории, косметический ремонт корпусов, санитарную рубку деревьев. Кроме того, по словам Кузнецовой, минерализованы полосы, частично отремонтирован забор, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, проведена дератизационная обработка всех строений. Перед заездом детей состоятся обкос травы и противоклещевая обработка территории лагеря.

Также руководитель отдела рассказала, что для детей уже продумана развлекательная программа. В первые две смены отдыхающих ждет интересный проект под названием «Пятнадцать ключей».

По задумке, дети попадают в место, где когда-то был замечательный город, в котором каждый трудился на благо жителей и все были счастливы. Однажды город был разрушен, в нем не осталось ни одного человека, даже не сохранилось его название. О причине его гибели можно догадаться только по оставшимся легендам, в которых кроются секреты, спрятанные за закрытыми дверями. Детям предлагается стать новыми жителями этой местности, создать свои микрорайоны, найти и вернуть утерянный облик города. В течение всей смены ребятам предстоит строить свой город, для этого им будет предложено найти 14 ключей. С помощью них будут открыты все 14 дверей, и город вновь наполнится жизнью, восстановится до полной гармонии.

«С помощью этой программы мы планируем развить в детях такие качества, как настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы», — отметила Марина Кузнецова.

Третья смена по продолжительности будет длиться семь дней, она будет спортивной.

Кроме того, в Пестречинском районе с 1 июня откроются пришкольные лагеря, а с 1 июля — трудовые. Они будут работать на базе Богородской, Кощаковской, Кулаевской, Ленино-Кокушкинской, Шалинской, Татарско-Ходяшевской, Пановской, Надеждинской школ и многопрофильного лицея.