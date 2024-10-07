«Лада» застряла на рельсах после ДТП в Авиастроительном районе Казани

Из-за аварии в Авиастроительном районе Казани «Лада» застряла на рельсах.

ДТП произошло на улице Академика Павлова.

Как сообщают в соцсетях, водитель «Киа Рио»вывернул на встречную полосу и врезался в «Ладу», после чего скрылся с места аварии.