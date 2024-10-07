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Происшествия 7 октября 2024 08:13

«Лада» застряла на рельсах после ДТП в Авиастроительном районе Казани

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Из-за аварии в Авиастроительном районе Казани «Лада» застряла на рельсах.

ДТП произошло на улице Академика Павлова.

Как сообщают в соцсетях, водитель «Киа Рио»вывернул на встречную полосу и врезался в «Ладу», после чего скрылся с места аварии.

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