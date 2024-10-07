news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Лада» застряла на рельсах после ДТП в Авиастроительном районе Казани
Скопировать ссылку
Из-за аварии в Авиастроительном районе Казани «Лада» застряла на рельсах.
ДТП произошло на улице Академика Павлова.
Как сообщают в соцсетях, водитель «Киа Рио»вывернул на встречную полосу и врезался в «Ладу», после чего скрылся с места аварии.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400