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Ру Тат
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Происшествия
16 января 2023  21:41
Павел Климчак

«Лада» загорелась после столкновения с Lexus на трассе в РТ, два человека погибли

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Авария произошла на трассе Альметьевск – Бугульма в Бугульминском районе Татарстана: здесь столкнулись «Лада Гранта» и Lexus.

 

Фото: очевидцы

После столкновения загорелся отечественный автомобиль. Видео с горящей машиной появилось в социальных сетях.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, в результате аварии погибли два человека: по одному из каждого автомобиля. Еще один пассажир иномарки пострадал.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, скончались водитель «Лады» и пассажир Lexus. Водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу. В данный момент выясняются обстоятельства аварии.

#ДТП
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