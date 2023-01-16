«Лада» загорелась после столкновения с Lexus на трассе в РТ, два человека погибли

Авария произошла на трассе Альметьевск – Бугульма в Бугульминском районе Татарстана: здесь столкнулись «Лада Гранта» и Lexus.

Фото: очевидцы

После столкновения загорелся отечественный автомобиль. Видео с горящей машиной появилось в социальных сетях.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, в результате аварии погибли два человека: по одному из каждого автомобиля. Еще один пассажир иномарки пострадал.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, скончались водитель «Лады» и пассажир Lexus. Водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу. В данный момент выясняются обстоятельства аварии.