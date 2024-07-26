«Лада» вылетела с трассы М12 в Татарстане, медики оказали помощь нескольким пассажирам

В Татарстане «Лада» опрокинулась с трассы, есть пострадавшие, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

ДТП произошло на платной трассе М12. Судя по внешнему виду легковушки, автомобиль на большой скорости вылетел в поле и несколько раз перевернулся.

На место прибыла бригада медиков. Госпитализировали как минимум одного человека. Предположительно, травмы также получил ребенок.