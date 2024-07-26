Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Лада» вылетела с трассы М12 в Татарстане, медики оказали помощь нескольким пассажирам
В Татарстане «Лада» опрокинулась с трассы, есть пострадавшие, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
ДТП произошло на платной трассе М12. Судя по внешнему виду легковушки, автомобиль на большой скорости вылетел в поле и несколько раз перевернулся.
На место прибыла бригада медиков. Госпитализировали как минимум одного человека. Предположительно, травмы также получил ребенок.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников