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Происшествия 26 июля 2024 09:16

«Лада» вылетела с трассы М12 в Татарстане, медики оказали помощь нескольким пассажирам

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В Татарстане «Лада» опрокинулась с трассы, есть пострадавшие, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

ДТП произошло на платной трассе М12. Судя по внешнему виду легковушки, автомобиль на большой скорости вылетел в поле и несколько раз перевернулся.

На место прибыла бригада медиков. Госпитализировали как минимум одного человека. Предположительно, травмы также получил ребенок.

#ДТП в Татарстане
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