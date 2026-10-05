«Лада» расторгла контракт с главным тренером Павлом Зубовым

Фото: hclada.ru

Тольяттинская «Лада» объявила о расторжении контракта с главным тренером Павлом Зубовым по обоюдному согласию сторон. Эта отставка стала первой в КХЛ в текущем сезоне.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Горбенко.

«Лада» под руководством Зубова провалила старт сезона: команда проиграла 11 из 12 матчей и набрала всего 5 очков. В активе тольяттинцев лишь одна победа — над минским «Динамо» (4:2) . Серия поражений достигла семи матчей подряд . Клуб занимает 10-е место в Западной конференции.

53-летний Зубов возглавил «Ладу» в июне 2026 года. Ранее он работал в тренерских штабах «Сибири», «Локомотива» и «Ак Барса».

Ближайший матч «Лада» проведёт сегодня, 5 октября, дома против «Шанхайских Драконов». Начало — в 18:00 по московскому времени.