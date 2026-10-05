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На главную ТИ-Спорт 5 октября 2026 13:10

«Лада» расторгла контракт с главным тренером

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«Лада» расторгла контракт с главным тренером
Фото: hclada.ru

Тольяттинская «Лада» расторгла контракт с главным тренером Павлом Зубовым по соглашению сторон. 53-летний специалист возглавлял команду с июня 2026 года.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Горбенко.

В текущем сезоне КХЛ «Лада» проиграла 11 из 12 матчей и с пятью очками занимает 10-е место в таблице Западной конференции. Единственная победа — над минским «Динамо» (4:2) 14 сентября.

Сегодня «Лада» сыграет с «Шанхайскими Драконами». Матч пройдет в Тольятти и начнется в 18:00 мск.

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