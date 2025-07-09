«Лада» расторгла контракт с Бикмуллиным
«Лада» расторгла контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.
Договор с Бикмуллиным расторгли по обоюдному согласию сторон, сообщает источник.
Напомним, Рафаэль выступал за тольяттинцев с лета 2024 года. В минувшем сезоне форвард отыграл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, где забросил пять шайб и отдал две передачи.
Ранее Бикмуллин выступал за «Нефтехимик» с 2017 по 2024 год.
«Лада» финишировала 10-й в таблице Западной конференции сезона 2024/25.