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На главную ТИ-Спорт 9 июля 2025 19:41

«Лада» расторгла контракт с Бикмуллиным

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«Лада» расторгла контракт с Бикмуллиным
Фото: hclada.ru

«Лада» расторгла контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Договор с Бикмуллиным расторгли по обоюдному согласию сторон, сообщает источник.

Напомним, Рафаэль выступал за тольяттинцев с лета 2024 года. В минувшем сезоне форвард отыграл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, где забросил пять шайб и отдал две передачи.

Ранее Бикмуллин выступал за «Нефтехимик» с 2017 по 2024 год.

«Лада» финишировала 10-й в таблице Западной конференции сезона 2024/25.

#хк лада #ХК Нефтехимик #спорт #хоккей #кхл
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