«Лада» примет участие в следующем сезоне КХЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что тольяттинская «Лада» продолжит выступление в КХЛ в следующем сезоне. Ранее появлялась информация о возможном переходе клуба в ВХЛ из-за финансовых проблем.

«С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым, нашим партнёром — компанией «Полипласт» — также сегодня была встреча. Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба. Область тоже подключается», — приводит слова Федорищева ТАСС.

По итогам сезона-2025/26 «Лада» заняла 10-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.