news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 мая 2026 14:22

«Лада» примет участие в следующем сезоне КХЛ

Читайте нас в
Телеграм
«Лада» примет участие в следующем сезоне КХЛ
Фото: hclada.ru

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что тольяттинская «Лада» продолжит выступление в КХЛ в следующем сезоне. Ранее появлялась информация о возможном переходе клуба в ВХЛ из-за финансовых проблем.

«С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым, нашим партнёром — компанией «Полипласт» — также сегодня была встреча. Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба. Область тоже подключается», — приводит слова Федорищева ТАСС.

По итогам сезона-2025/26 «Лада» заняла 10-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.

#кхл #хк лада
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

19 мая 2026

Глава района выругался матом во время планерки с курским губернатором Хинштейном

18 мая 2026
Новости партнеров