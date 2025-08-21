«Лада» представила новую форму на сезон с чемпионской ретроэмблемой

Тольяттинская «Лада» опубликовала снимки нового комплекта формы, в которой команда будет выступать в сезоне 2025/2026.

«Лада» убрала со своих джерси прежний логотип с филином и вернула эмблему, которая была на свитерах команды Тольятти в 1994-96 годах. Именно с этой литерой на груди «автозаводцы» впервые стали чемпионами России 30 лет назад.

«Логотип, на котором изображена ладья, заключенная в шестиугольник, стал символом для целых поколений тольяттинцев. Тогда автомобили ВАЗ украшала именно эта эмблема, и она сохранилась до середины 80-х годов. В джерси такого образца в сезоне 1993/94 «Лада» стала абсолютным победителем регулярного чемпионата, выиграв золотые медали, а затем и Кубок Межнациональной хоккейной лиги в серии плей-офф.

Вернувшись к историческому логотипу, клуб подчеркнул связь с золотым временем своей истории, заявив о стремлении повторить успех», – говорится в публикации в официальных медиа «Лады».