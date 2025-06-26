«Лада» на Запад, «Витязь» – в «небесную лигу»: по какому пути пойдет КХЛ дальше

В начале недели «Витязь» официально сообщил, что в КХЛ его не будет. А значит Континентальной лиге нужно в экстренном порядке думать над новыми форматами проведения турнира. Помимо очевидной идеи перевести одну из команду с Востока на Запад есть запрос и не изменение самого формата проведения турнира. «ТИ-Спорт» прикидывает рассклады.





Фото: Пресс-служба "Витязя"

«Ладу» переведут на Запад. Почему не «Ак Барс»?

На сегодняшний день перевод тольяттинской «Лады» из Восточной конференции в Западную представляется как наиболее вероятное развитие событий. Сама КХЛ уже сообщила, что рассматривает именно этот вариант.

«Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба «Лада» из Восточной в Западную конференцию», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

В свое время такой командой-перевёртышем было нижегородское «Торпедо». В зависимости от состава участников КХЛ этот клуб то переводили с родной для них Западной конференции в Восточную, а через сезон вновь возвращали обратно. Теперь же в Континентальной хоккейной лиге и без того значительно поубавилось западных команд по разным обстоятельствам – кто-то из иностранцев вышел по финансовым причинам, кто-то вышел после начала событий на Украине. Так что «Торпедо» плотно осело на Западе и вряд ли лиге понадобится восполнять Восток.

Кандидатура «Лады», на первый взгляд, лежит на поверхности. У тольяттинской команды в ее лучшие «золотые» годы сложилась отличная история противостояния с московским «Динамо», выступающим ныне в Западной конференции. В чемпионские сезоны 1993/94 и 1995/1996 именно «бело-голубые» считались основными конкурентами «Лады». Впрочем, «Металлург» с «Авангардом» тогда также были не менее принципиальными соперниками «автозаводцев» за титул.

Однако, если взглянуть на карту КХЛ и Российской Федерации в целом, то становится очевидным, что Казань и ее хоккейный клуб «Ак Барс» географически находятся к «Западному блоку» КХЛ несколько ближе, чем Тольятти. Вопрос о переводе «Ак Барса» на Запад никто в КХЛ не поднимает, но это удивлять это никого не должно.

Во-первых, казанский топ-клуб – один из главных символов Востока Континентальной лиги, который выступает там с самого зарождения КХЛ.

Фото: пресс-служба ХК «Лада»

Во-вторых, у казанцев на Востоке сложились шикарная история противостояния с целым рядом команд. Принципиальные встречи «Барсов» с «Металлургом» и «Авангардом» в каждом сезоне остаются украшением лиги. Не говоря уже о «Зеленых дерби». Очевидно, что в КХЛ никто не пожелает сокращать количество «зеленых» противостояний, приносящих лиге маркетинговый и коммерческий профит.

Таким образом, «Лада» остается компромиссным вариантом для «ссылки» на Запад.

А как теперь устраивать чемпионат в условиях сокращения лиги?

Помимо рокировки участников лиги встает и другой, не менее важный вопрос. А именно переосмысление самого формата проведения чемпионата. После ухода «Витязя» в лиге остается 22 команды – по 11 на каждую из конференций. Таким образом, на Западе и на Востоке останутся лишь по три клуба-неудачника, которые не примут участие в Кубке Гагарина – 2026.

Встает резонный вопрос – а насколько вообще необходимо проводить длинный семимесячный чемпионат, чтобы просто отсеять по три команды, не сумевшие пробиться в восьмерки сильнейших? Очевидно, что само попадание в восьмерку с «жирных» времен КХЛ (когда в лиге участвовало 26-27 команд), сильно девальвировалось.

На сегодняшний момент есть три варианта развития событий:

Оставить все как есть.

Клубы по-прежнему будут выявлять восемь сильнейших команд. Шесть «неудачников» (по три на каждую конференцию) заканчивают сезон по итогам марта. Остальные начнут турнир на выбывание со стадии 1/8 финала. Скорее всего лига пойдет по пути меньшего сопротивления и именно так и и сделает. Но вряд ли правильно зарывать голову в песок в этой ситуации.

Убрать первый раунд плей-офф и определять только по четыре команды сильнейших в каждой конференции по итогам «регулярки».

Таким образом по итогам регулярного чемпионата определятся восемь команд, которые сразу начнут перекрестные серии на выбывание. В плей-офф не попадут сразу по семь команд из каждой конференции. Следовательно, цена выхода в розыгрыш Кубок Гагарина кратно возрастет, а градус борьбы в регулярном чемпионате серьезно повысится.

Организовать переходную стадию play-in по примеру баскетбольной Единой лиги ВТБ или Молодежной хоккейной лиги.

Например, у баскетбольных коллег это работало следующим образом. Шесть команд по итогам регулярного чемпионата определяли прямых участников предстоящего плей-офф. Еще четыре команды (занявшие с 7 по 10 места) играют между собой по системе play-in, где команды, занявшие 7-8 места, играют между собой, а победитель выходит в четвертьфинал, и 9-10 места, также победитель выходит в play-in. Затем победитель пары 7-8 играет с проигравшим пары 9-10, и победитель выходит в четвертьфинал.

Фото: mhl.khl.ru

В МХЛ система несколько иная. Там в плей-офф также играют по 16 команд – по 8 участников с каждой конференции – «Золотой» и «Серебряной». В каждой конференции команды, занявшие первые пять мест в «Золотом» дивизионе, проходят в плей-офф напрямую. Оставшиеся три места в каждой конференции разыгрываются в плей-ин между командами, занявшими 6-8 места в «Золотом» дивизионе и тремя лучшими командами «Серебряного» дивизиона. Плей-ин проходит в формате до двух побед, а матчи начинаются на площадках команд «Серебряного» дивизиона.

Континентальная хоккейная лига может взять все самое лучшее у обеих моделей и организовать свой собственный формат проведения переходной стадии турнира.

А если взять кого-то на замену «Витязя»?

Ранее мы уже готовили расширенный материал с разбором возможных кандидатов, которые могли бы заменить почивший «Витязь».

В последнее время в Сети поднялось обсуждение о возможной рокировке подмосковной команды на тульский «АКМ». Мол, генеральный спонсор компания «Полипласт» уже давно лелеет амбиции о КХЛ. Однако, этот вариант изначально не выглядел реалистичным.

Во-первых, проблема стадиона «АКМ» никуда не делась. Там по-прежнему арена не способна вместить необходимые 5500 зрителей. Во-вторых, «Полипласт» нынешним летом уже взял на попечение «Ладу», а также пообещал повысить финансирование самарскому ЦСК ВВС для борьбы за Кубок Петрова в ВХЛ. И это учитывая, что там по-прежнему продолжают спонсировать тульский «АКМ». Две команды в КХЛ в компании потянуть не смогли бы ни при каких раскладах. В Туле уже официально открестились от такого варианта развития событий.

«В связи с появившейся информацией о возможной замене клуба «Витязь» командой «АКМ» в Континентальной хоккейной лиге, руководство клуба считает необходимым заявить: в настоящее время клуб не ведёт переговоров о занятии места «Витязя» в КХЛ и не планирует это делать», - говорится в публикации «АКМ».

Однако, есть на Европейской части России другой город, давно мечтающий о второй команде в КХЛ. В Санкт-Петербурге разговоры о второй команде по примеру Нью-Йорка муссируются уже около четырех лет.

Фото: dynamo-spb.com

Так, в апреле прошлого года президент московского «Динамо» Виктор Воронин рассказывал, что одноклубники из Питера рассматривают возможность вступить в КХЛ.

«С «Динамо» из Санкт‑Петербурга подписан договор о взаимном обмене игроками. Подготовлены документы, у них есть идеи сделать клуб КХЛ, но это сопряжено с финансами, другими вопросами, количеством игроков. Хотели бы, чтобы команда ВХЛ была помощнее, чтобы она была источником кадров для команды КХЛ», — цитировал Воронина «Матч ТВ».

СК «Юбилейный», на котором выступает «Динамо-СПб», вмещает 6500 зрителей, что полностью отвечает требованиям КХЛ. Причем, с посещаемостью у питерцев даже на уровне ВХЛ тоже все в порядке. На матчах плей-офф ВХЛ там всегда забитые до отказа трибуны.

Впрочем, пока что вариант с питерцами также упирается в финансовую составляющую. Нужно понимать, что «Газпром» вышел из проекта «Витязя» непроста. В газовой компании в последнее время наметилась тенденция на сокращение расходов и экономию.