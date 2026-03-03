«Лада» на своем льду примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня сыграет против «Лады» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Начало встречи в Тольятти запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Лада» идёт десятой на «Западе», потеряв шансы на выход в плей-офф. После 62-х встреч в активе подопечных Павла Десяткова 43 очка при разнице шайб 141:216.

«Ак Барс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцы набрали 84 очка в 61-й игре при разнице шайб 184:149.