На главную ТИ-Спорт 3 марта 2026 11:42

«Лада» на своем льду примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня сыграет против «Лады» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Начало встречи в Тольятти запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Лада» идёт десятой на «Западе», потеряв шансы на выход в плей-офф. После 62-х встреч в активе подопечных Павла Десяткова 43 очка при разнице шайб 141:216.

«Ак Барс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцы набрали 84 очка в 61-й игре при разнице шайб 184:149.

#ХК Ак барс #хк лада #кхл
