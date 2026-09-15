LADA Iskra и Azimut получат двигатели экологического класса «Евро-6»

«АвтоВАЗ» готовит к производству автомобили с двигателями более высокого экологического класса «Евро-6». Новому стандарту будут соответствовать LADA Iskra, серийное производство которой началось в прошлом году, и новый кроссовер LADA Azimut. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передают «Автоновости дня».

В компании рассказали, что сейчас идет подготовка к производству новых моделей с более высоким экологическим классом. В частности, LADA Iskra и LADA Azimut уже сертифицированы на соответствие стандарту «Евро-6».

Кроме того, система экологического менеджмента «АвтоВАЗа» прошла очередной аудит и подтвердила соответствие международному стандарту ISO 14001 и его российской версии – ГОСТ Р ИСО 14001.

Высокую оценку аудиторов получило внедрение в производство робототехнических комплексов и систем машинного зрения. Такие технологии используются в том числе для контроля возможных утечек эксплуатационных жидкостей.

Аудит также подтвердил высокий уровень культуры производства. Особое внимание специалисты уделили работам в цехах сварки, окраски и сборки автомобилей семейства LADA Niva.

Аудиторы также отметили постепенную замену свинцово-кислотных тяговых аккумуляторов на литий-ионные на используемом на предприятии напольном транспорте. Это позволяет исключить выбросы водорода и паров электролита.

Сейчас LADA Iskra комплектуется двигателями мощностью 90 и 106 лошадиных сил, соответствующими экологическому классу «Евро-5».

Серийное производство кроссовера LADA Azimut пока не началось. Его запуск запланирован на сентябрь 2026 года.

На первом этапе в линейку двигателей LADA Azimut войдут два атмосферных мотора. Двигатель объемом 1,6 литра будет развивать 122 лошадиные силы и работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Мотор объемом 1,8 литра мощностью 135 лошадиных сил получит вариатор.

В дальнейшем моторную гамму кроссовера планируется расширить за счет 150-сильного турбированного двигателя, который будет сочетаться с классической автоматической коробкой передач.