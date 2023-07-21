LADA или китайцы: кто захватит российский рынок автомобилей в 2023 году

В легковом сегменте приоритет остался за отечественным производителем – самая покупаемая марка по-прежнему LADA

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приоритет остался за отечественным производителем

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне этого года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей по России выросли почти в 2,5 раза по сравнению с июнем 2022 года и составили более 87 тыс. машин. При этом за первое полугодие рынок вырос только на 10% – до 428 тыс. машин.

«После существенного падения продаж в 2022 году мы видим, что рынок восстанавливается и к концу 2023 году может достичь объема в 1 млн проданных легковых и легких коммерческих автомобилей», – заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

В легковом сегменте приоритет остался за отечественным производителем. Самая покупаемая марка по-прежнему LADA, продажи которой составили 143 тыс. автомобилей за первые полгода, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Следом за «Ладой» расположились три китайские марки: Cherry, Haval и Geely Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Следом за «Ладой» расположились три китайские марки: Cherry, Haval и Geely, продажи которых в первой половине 2023 года выросли в 3-4 раза по сравнению с 2022 годом и достигли 46, 40 и 26 тыс. легковушек соответственно. А на пятой строчке находится отечественный ГАЗ, нарастивший продажи в 1,5 раза – с 15 до 22 тыс. машин.

Если же посмотреть данные легковых и легких коммерческих автомобилей только за июнь, то здесь также приоритет за российскими производителями. Так, первые пять мест заняли три отечественных и два китайских бренда: LADA, Haval, ГАЗ, Changan и УАЗ.

При этом количество проданных автомобилей LADA выросло почти в 4 раза – до 28 тыс. авто, продажи Haval увеличились в 5 раз – до 8 тыс. машин, а реализация ГАЗ – в 1,7 раза, до 4,6 тыс. автомобилей. Changan показал самый большой процентный прирост по количеству проданных машин – с 340 в июне 2022 года до 3,6 тыс. в июне 2023-го, то есть более чем в 10 раз, а продажи УАЗ увеличились вдвое – до 3,4 тыс. технических средств.

Вячеслав Зубарев считает, что увеличение количества проданных машин связано с неудовлетворенным спросом среди населения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это не ажиотаж, а математика»

Эксперты единогласно отмечают, что в таком росте продаж нет ничего удивительного. Так, председатель совета директоров компании «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев считает, что увеличение количества проданных машин связано с неудовлетворенным спросом среди населения.

«В прошлом году низкие продажи были связаны с дефицитом автомобилей, а у людей-то потребность есть. И по этой причине, когда поставки выросли, продажи тоже начали расти», – рассказал «Татар-информу» эксперт.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков утверждает, что такой резкий рост продаж так же связан с низкой базой прошлого года. Эксперт подчеркнул, что еще в конце 2022 года прогнозировал объем продаж в 850 тыс. автомобилей суммарно в 2023 году.

«Это не ажиотаж, а математика, потому что мы сравниваем с низкой базой прошлого года. Первая половина прошлого года делится на две части: с января по март – активные продажи и все было неплохо для тех лет, а потом жесткий провал. И, конечно, если сравнивать с тем периодом, то видим дикий рост. Если же посмотреть за последние много лет, то каких-то рекордов нет», – поделился Кадаков.

Максим Кадаков утверждает, что такой резкий рост продаж так же связан с низкой базой прошлого года Фото: © «Татар-информ»

При этом эксперт отмечает два фактора, которые мешают точно спрогнозировать общий уровень продаж легковых автомобилей: повышение утильбора на ввозимые в Россию авто для перепродажи и курс рубля, с которым, по словам Кадакова, неизвестно что будет дальше.

«Возможно, это повлияет на продажи в отрицательном смысле. Хотя при низкой базе второй фактор, скорее, позитивный, потому что люди поняли, что дешевле не будет, и у них сработал механизм отложенного спроса. То есть они перестали “сидеть на деньгах”, которые не приносят доход, и пошли покупать автомобиль», – заявил эксперт.

«Доля китайских авто и дальше будет расти»

Доля китайских автомобилей на рынке России на сегодняшний день составляет около 40%. Вячеслав Зубарев связывает это с тем, что почти все официальные поставки осуществляют или российские, или китайские бренды. «Если такая ситуация сохранится, то доля китайских авто и дальше будет расти», – полагает Зубарев.

Максим Кадаков также считает, что продажи китайских машин и дальше будут увеличиваться. «Мы идем к тому, что рынок поделится на “Ладу” и китайские автомобили. Опять-таки, в прошлом году я говорил, что мы выйдем на схему: 40% – “АвтоВАЗ”, еще 40% – официальные китайские машины и 20% – все остальное (продажи складских запасов, параллельный импорт и альтернативный ввоз), в том числе и неофициальный ввоз из Китая», – сказал он.

Официальных поставок других популярных марок, таких как Kia, Hyundai или Toyota, в ближайшее время не будет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперт добавил, что, по данным первого полугодия, ситуация складывается в том ключе, который он прогнозировал в конце 2022 года. «По первому полугодию оно примерно так и оказалось, но с небольшим нюансом: мы видим, что ситуация развивается, к концу года Китай подрастет до 45% и будет такая ситуация: LADA, официальный Китай и 15% остальных автомобилей», – заявил Кадаков.

Он также рассказал, что официальных поставок других популярных марок, таких как Kia, Hyundai или Toyota, в ближайшее время не будет. При этом эксперт отмечает, что некоторые бренды пытаются помочь своим дилерам и неофициально ввозят те модели, которые продаются. «Мы видим, что происходит на мировой арене, и в ближайший год точно никто не вернется со своими автомобилями», – заключил Кадаков.