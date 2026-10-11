«Лада Гранта» решила развернуться и сбила женщину на зебре в Казани

Легковушка сбила женщину на зебре в Казани

Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани

Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани. Момент наезда попал на видео.

ДТП произошло на Сибирском тракте. 42-летний водитель отечественной легковушки ехал со стороны улицы Попова в направлении улицы 8 Марта. Пытаясь развернуться, он сбил на регулируемом пешеходном переходе женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Аналогичное ДТП произошло на Сибирском тракте несколькими днями ранее. Водитель автомобиля «Лада Веста», поворачивая налево, сбил на пешеходном переходе 80-летнюю женщину. В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы. Момент ДТП также попал на видео.