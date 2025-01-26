Лабрадор-поводырь получил студенческий билет вуза в Самаре

Фото: сайт СГИК

Лабрадор-поводырь Снежок получил студенческий билет Самарского госинститута культуры. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Пес сопровождает своих незрячих хозяев во время учебы. У Анны Казаковой и Валентина Бычкова Снежок появился минувшей осенью. До этого он провел обучение в спецшколе для собак-поводырей.

Сейчас четвероногий посещает пары вместе со своими хозяевами. На них Снежок любит поспать, особенно его утомляют занятия по философии.