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Общество 26 января 2025 13:12

Лабрадор-поводырь получил студенческий билет вуза в Самаре

Лабрадор-поводырь получил студенческий билет вуза в Самаре
Фото: сайт СГИК

Лабрадор-поводырь Снежок получил студенческий билет Самарского госинститута культуры. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Пес сопровождает своих незрячих хозяев во время учебы. У Анны Казаковой и Валентина Бычкова Снежок появился минувшей осенью. До этого он провел обучение в спецшколе для собак-поводырей.

Сейчас четвероногий посещает пары вместе со своими хозяевами. На них Снежок любит поспать, особенно его утомляют занятия по философии.

#собаки #собака-поводырь
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