Лаборатория НПО Геоцентр Минэкологии РТ признана лучшей в республике

В Казани прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

В номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» в подноминации «Лучшая испытательная лаборатория РТ» была признана лаборатория ГБУ «НПО Геоцентр РТ», аккредитованная в национальной системе аккредитации на соответствие критериям аккредитации и требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Также в целях стимулирования творческой активности метрологов, повышения их квалификационного уровня и профессиональной компетенции проводился конкурс в подноминации «Лучший метролог Республики Татарстан», победителем которого была признана Нагуманова Гульназ Ансафовна – начальник отдела метрологического обеспечения ГБУ «НПО Геоцентр РТ».

Как сообщает пресс-служба Минэкологии республики, преимуществом лаборатории ГБУ «НПО Геоцентр РТ» является наличие лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Лаборатория занимается государственным экологическим мониторингом на территории РТ и одновременно проводит отбор и испытания образцов питьевых, природных, сточных вод, атмосферного воздуха, почв, донных отложений и отходов.

Для реализации целей национального проекта «Экология» и в рамках поставленных Минэкологией РТ задач, для мониторинга окружающей среды лаборатория имеет в арсенале 17 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, 6 передвижных экологических лабораторий и научно-исследовательское судно «Фламинго».