«Лаборатория Касперского»: Жители России беседуют с чайниками и слишком доверяют роботам

Имена своим гаджетам дают 10% россиян, чаще всего они называют роботов-пылесосов. При этом жители страны также часто персонифицируют домашнюю технику и устройства и разговаривают с ними, как с людьми пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Со своими смартфонами разговаривают 68% опрошенных россиян, с ноутбуками – 54%, следует из опроса компании. Так, 42% пользователей просят гаджеты начать работать при поломках. В разговорах с электрическими чайниками и кофемашинами признались 22% опрошенных, а с роботами-пылесосами – 16%.

Отмечается также «чрезмерное доверие россиян к роботам», в чем убедился эксперт по кибербезопасности «Лаборатории» Дмитрий Галов в ходе эксперимента. Он рассказал, как робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. В итоге окружающие ему охотно помогли. В другой раз робот вовлекал людей в дружескую беседу, выманивая у них разную информацию.