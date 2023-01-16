news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
16 января 2023  17:03

«Лаборатория Касперского»: Жители России беседуют с чайниками и слишком доверяют роботам

news_top_970_100

Имена своим гаджетам дают 10% россиян, чаще всего они называют роботов-пылесосов. При этом жители страны также часто персонифицируют домашнюю технику и устройства и разговаривают с ними, как с людьми пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Со своими смартфонами разговаривают 68% опрошенных россиян, с ноутбуками – 54%, следует из опроса компании. Так, 42% пользователей просят гаджеты начать работать при поломках. В разговорах с электрическими чайниками и кофемашинами признались 22% опрошенных, а с роботами-пылесосами – 16%.

Отмечается также «чрезмерное доверие россиян к роботам», в чем убедился эксперт по кибербезопасности «Лаборатории» Дмитрий Галов в ходе эксперимента. Он рассказал, как робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. В итоге окружающие ему охотно помогли. В другой раз робот вовлекал людей в дружескую беседу, выманивая у них разную информацию.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное