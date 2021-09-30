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Ру Тат
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30 сентября 2021  21:00

«Лаборатория Касперского» предупредила о вредоносной рассылке от имени налоговиков

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Сегодня ночью злоумышленники, выдававшие себя за ФНС, организовали массовую фишинговую рассылку. Атаку зафиксировали работающие в сфере кибербезопасности компании, включая «Лабораторию Касперского», передает РБК.

По информации специалистов, фишинговые письма с вирусом имели следующий вид: «Исх: № (здесь указывался произвольный номер). От: ФНС России (Запрос документов)». При этом Федеральная налоговая служба не имела никакого отношения к вредоносной рассылке.

Если пользователь открывал содержащееся в письме вложение, злоумышленник мог получить полный удаленный доступ к его компьютеру и всем данным, хранящимся на нем. В «Лаборатории Касперского» зарегистрировали более 11 тыс. попыток запуска вируса.

Руководитель отдела расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «Ростелеком-Солар» Игорь Залевский подтвердил факт масштабной атаки. По его данным, злоумышленники пытались скрытно установить на компьютеры жертв программное обеспечение для удаленного управления RMS.

«Само по себе оно не является вредоносным, но в руках злоумышленников может использоваться для абсолютно любых целей: <…>», — подчеркнул эксперт.

#кибератака #лаборатория касперского
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