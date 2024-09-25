«Лаборатория будущего» помогла полумиллиону школьников выбрать профессию

Выставка-практикум «Лаборатория будущего», проходящая в рамках проекта «Билет в будущее», завершает свой четвертый сезон с впечатляющими результатами. За это время более 500 тысяч школьников в 24 крупнейших городов России смогли открыть для себя мир современных профессий и встать на путь осознанного выбора будущей профессии, сообщает пресс-служба проекта.

В Казани с 2021 по 2024 годы выставку посетили 24606 школьников.

«Лаборатория будущего» — первая в своем роде в России выставка, объединяющая инновационные форматы взаимодействия школьников с профориентацией. Ее главная цель — помочь учащимся 6-11 классов не только узнать о широком спектре специальностей, но и пройти профессиональные тестирования, выявить свои сильные стороны и понять, какие навыки им нужно развивать для успешной карьеры. В рамках этой выставки была выработана принципиально новая модель взаимодействия школьников с будущей профессией, основанная на сочетании теоретических знаний и практических навыков.

В «Лаборатории» школьники не просто изучают информацию о профессиях, но и имеют возможность попробовать свои силы в реальных профессиональных задачах. На выставке ребята знакомятся с 300 профессиями из более чем 30 профессиональных отраслей. Представлены как традиционные направления — например, инженерное дело, медицина, юриспруденция и сельское хозяйство — так и новейшие профессии, связанные с IT, робототехникой, экологией и искусственным интеллектом. Такой широкий охват позволяет каждому школьнику найти ту сферу, которая соответствует его интересам и талантам.

«Интерес к проекту растет с каждым годом, а участники выставки демонстрируют более осознанный подход к учебе, так как видят прямую связь между знаниями, получаемыми в школе, и их применением в будущей профессии. Особенно важным стал акцент на так называемые «гибкие навыки» (softskills), такие как критическое мышление, креативность, командная работа. Эти навыки востребованы на современном рынке труда и активно развиваются на выставке», — отметили в Исследовательском центре «Лаборатории будущего».

Экспозиции и интерактивные зоны создавались при поддержке ведущих российских специалистов в области профориентации. Они разработали специальные кейсы, которые позволяют школьникам попробовать себя в различных отраслях.

Одна из них — «Социальное предпринимательство», на которых ребята создали волонтерские программы, экологические проекты по переработке мусора и защите окружающей среды, в том числе от лесных пожаров, проекты для решения проблем людей с ограниченными возможностями и многое другое.

«Важно, что «Лаборатория будущего» позволяет не просто познакомиться с профессиями, но и попробовать в них свои силы. Ребятам очень понравился такой формат, и мы продолжим с ним работать. Например, социальные проекты, которые ребята разрабатывают тут, мы будем обсуждать и совершенствовать на уроках в школе», — поделился один из педагогов.

За четыре года существования выставка зарекомендовала себя как важная платформа для формирования осознанного подхода к выбору профессии среди школьников. «Лаборатория будущего» помогает устранить разрыв между системой образования и требованиями рынка труда.

Благодаря ей школьники начинают понимать, какие навыки и знания будут востребованы в ближайшие десятилетия, а работодатели получают доступ к будущим высококвалифицированным специалистам, которые уже на этапе школы готовятся к работе в современных условиях.