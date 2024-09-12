«Лаборатория будущего» для школьников начала работу в Казани

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В столице Татарстана на базе парка «Россия — Моя история» открылась выставка «Лаборатория будущего». В этом году мероприятие посетят 3800 школьников, сообщают организаторы события.

Представляющая учащимся новые профессии выставка является частью масштабного федерального проекта «Билет в будущее».

«Лаборатория будущего» состоит из интерактивных квестов. В ходе их прохождения гости выставки смогут познакомиться с более чем 30 профессиональными отраслями и 300 профессиями.

Главная задача мероприятия — в игровой форме познакомить школьников средних и старших классов с различными профессиями и отраслями, показать многообразие вариантов выбора специальности.

По оценке организаторов, представленные экспозиции суммарно охватывают более 90% профессий, существующих на отечественном рынке труда. Контент экспозиций был разработан совместно с ведущими российскими профориентологами на основе анализа рынка труда и структуры экономики РФ.

Школьники могут бесплатно посетить выставку, но предварительно следует подать заявку через школьного педагога — профриентолога.